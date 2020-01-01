萨里考虑上C罗迪巴拉伊瓜因三人组 外加拉姆塞

斑马军团的主教练正在考虑改变队形，因为他的球队正在为冬季假期后的第一次意甲的客场之旅做准备。

尤文图斯主帅萨里暗示他可能会在对阵卡利亚里的比赛中，让罗纳尔多、迪巴拉和伊瓜因组成三名前锋一起上场，而拉姆塞也可以竞争首发。

萨里屈服于压力，在赛季中期休息前让罗纳尔多、迪巴拉和伊瓜因一起进攻。

尽管这三位明星球员最初在战胜乌迪内斯和桑普多利亚的比赛中给人留下了深刻的印象，但随后他们在意大利超级杯决赛上1-3负于了拉齐奥。

萨里当时坚持认为输球不是因为他的锋线，但是在回到意甲对卡利亚里的比赛之前，他不会再坚持这个制度。

这位意大利主帅可能会选择用拉姆塞来代替，来帮助对付这支极具天赋的卡利亚里的球队，他们拥有想纳英格兰、纳赫坦·南德斯和马克·罗格这样的球员。

“明天再看吧，”萨里在周日的新闻发布会上说。“拉姆塞似乎也在成长，所以我们必须做出决定。”

“我们需要非常小心。卡利亚里的中场可以发动强力进攻，所以我们需要很好的平衡，尤其是中场。”

“当你在圣诞节前丢了很多球的时候，你通常会把责任推到后卫身上。但情况并不总是如此。”

“在我看来，后卫没有得到应有的正确的保护。这就是为什么我们一直在研究中场球员的移动。”

道格拉斯·科斯塔仍在恢复中，但中后卫德里赫特可能会被召回，他在12月7日输给拉齐奥的联赛后就再也没有首发过。

“他经历了一段复杂的时期，肩膀和内收肌都有问题。他很年轻，他休息是因为他有一些小问题，德米拉尔已经成长了很多。”

“他似乎正在恢复，所以我们明天再看看。”