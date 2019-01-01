萨里红牌有隐情 佐拉透露伯恩利替补席辱骂主帅

在切尔西2-2战平伯恩利的比赛尾声阶段，双方爆发小冲突，萨里更是被红牌罚上看台，但助教佐拉在赛后透露，伯恩利的替补席上对萨里进行了辱骂。

北京时间4月23日，今天凌晨结束的切尔西对阵伯恩利的英超联赛中，双方屡次爆发小冲突。在比赛最后时刻，双方教练席也加入争执，萨里被裁判出示红牌罚上看台。然而蓝军助理教练佐拉透露，伯恩利的替补席传出了对萨里的辱骂声。

切尔西与伯恩利在上半时刚进行到第24分钟就已经战成2-2平，随后切尔西主帅萨里的情绪一直很激动，他认为对手一直在拖延时间，这让他感到十分沮丧。比赛最后时刻，科瓦契奇的黄牌让他彻底爆发，对裁判表达了强烈的抗议，导致自己被请出场外，然后萨里只能在球员通道口看完比赛。

而在比赛结束后，吕迪格和伯恩利的守门员教练比利-梅沙也发生了激烈的争吵。切尔西队中脾气火爆的守门员教练马西诺-内恩奇和体能教练保罗-贝尔特利也加入了争吵当中，并一直延续到他们从球员通道离开。

据ESPN报道，伯恩利替补席上有好几个人说萨里是“****意大利人”，之后才发生了替补席的那场混乱。

佐拉在赛后采访中谈到萨里的红牌时表示：“他非常生气，因为他从伯恩利的替补席那里听到了不怎么好听的话。他走过去唯一的原因就是让球员们回到球场，他是想去帮助裁判，裁判误解了。我很失望，萨里原本想去帮裁判的忙。”

最后佐拉声称切尔西俱乐部会可能会对此采取进一步行动。