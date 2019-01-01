萨里：盼改球员合同政策 但俱乐部我做不了主

蓝军主帅希望俱乐部能够拿出更加灵活的续约政策，以改变对老将只提供一年合约的现状。

萨里表示，如果他是俱乐部的运营者，他将对30岁以上球员的合同政策进行调整。

切尔西正面临着在这个转会窗失去法布雷加斯的风险。在斯坦福桥，30岁以上球员的合同只允许一年一签，而来自法甲的摩纳哥则愿意向31岁的西班牙人提供一份2年半的长约。

大卫-路易斯也面临着同样的窘境，他此前的合同将在本赛季末到期，他的未来仍然扑朔迷离。

主帅萨里显然对此并不认同，他表示如果自己能够做主，将会针对每个球员来设置合同期限。

萨里告诉记者：“我不是俱乐部的所有者，所以我的想法无关紧要。我认为应该考虑具体情况。每个超过30岁的球员情况都不尽相同，这就是我的想法。”

不过就法布雷加斯的转会而言，这位孔蒂的接班人此前还曾表态，自己同意西班牙人转会，因为他不希望自己的更衣室里有不开心的球员。

切尔西目前正在准备与热刺的卡拉宝杯四分之一决赛。热刺在去年11月时，曾在英超比赛中3-1战胜了蓝军。

“在那场英超比赛后，我认识到我们真实的处境。所以现在这场比赛会更加重要。我在赛后来到更衣室跟球员碰了面，他们都很受伤。所以我明白了，对阵热刺的比赛对于俱乐部，球迷和球员来说有多重要。”

“他们只需要知道比赛为什么没打好，这点其实非常非常清楚，因为前15分钟的录像已经很能说明问题了。在精神状态，攻击性和判断力上，两支球队存在天壤之别。这很明显。”

“那场比赛很奇怪，但我想可能是因为这场比赛正好是在国际比赛日之后，大家都还能没调整过状态和注意力。这的确会发生，不过现在我们要面对的是另一场比赛了。”