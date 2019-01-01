萨里毫不关心转会市场：每次想到觉得无聊透顶

老妇人的教练并不期待一月的到来，因为在输给拉齐奥之后，他的压力越来越大。

尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里并不期待一月份的转会窗口，他解释说那段时间“让他无聊死了”。

这位前那不勒斯和切尔西主帅在周六的比赛中目睹了球队以1-3输给拉齐奥，尽管上半场通过罗纳尔多取得了领先。在被追平比分后，在最后20分钟因胡安·库亚拉多吃到一张红牌而被彻底翻盘。

这一结果使得尤文在联赛中排名第二，并使得他们的卫冕之路处于危险之中，因为国际米兰在与罗马的比赛中取得了平局，但在积分榜上的优势进一步扩大了。

随着都灵的紧张局势的升级，这个问题不可避免的被问到，俱乐部在一月份会做出什么改变。

“转会市场是我这辈子最不想关注的事情，它让我无聊死了，”他告诉意大利天空体育。“我喜欢做我的工作，那就是当教练。我将努力找到解决办法。”

同时，这位60岁的老帅说意甲的水平正在上升。

他说：“我在英超联赛的时候，他们的水平很高。如果我回想一下两年前我离开意大利的时候，现在意甲的水平更好了。小一点的团队有很好的技术水平，而且总是在战斗。”

“幸运的是，我们的冠军正在提高。

“我现在感兴趣的是少受点苦，确保在终场哨声响起时，我们能赢得比赛。”

尤文在过去的8年里一直是意大利国内的主导力量，每次都赢得意甲冠军。

尽管尤文已经赢得了他们15场比赛中的11场，但是随着赛季过半，孔蒂的国米对这一垄断地位构成了威胁。

人们期待斑马军团能在周三的冠军联赛中有所反弹，届时他们将在德国迎战勒沃库森。

然而，他们的淘汰赛之路已经确定，五场比赛四胜外加一平马德里竞技，而他们的对手很可能需要赢球才能让他们的欧洲杯之梦延续到2020年。