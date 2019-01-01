“萨里本来不想要我”——大卫·路易斯让他回心转意

巴西后卫向最初质疑他价值的萨里证明了自己，并且拿到了斯坦福桥的新合同

大卫·路易斯签下了一份新合同，将他的最近几年交给切尔西。但巴西人透露，毛里齐奥·萨里刚来一周时告诉他，他可以走了。

这位意大利教练于2018年夏天抵达斯坦福桥。

他继承了同胞安东尼奥·孔蒂的队伍，并渴望在球队留下自己的印记。

其中一个操作，就是告诉一位经验丰富的后卫，在2017-18赛季受伤之后，他没有成为自己计划的一部分。

路易斯告诉每日邮报他在新主帅刚刚驾临时的经历：“我们在他到达的第一周就进行了一次谈话。他不想让我留下来。很常见的事情。

“我受伤很久，合同也只剩最后一年，我还已经31岁了。每个人都说‘不，可以不要大卫了’。然后，三天后他在训练时跟我说：“算了。你留下来。”

在向萨里证明自己的价值之后，路易斯本赛季已经出场49次，并获得了一份为期两年的新合同。

“我希望踢高水平比赛，”他展示了自己对未来的雄心壮志。

“我可以说，我想踢球踢到100岁。但我得继续保持高水平。所以我必须照顾好自己，严守纪律，并且好好踢球。

“我想为切尔西效力，并试图赢得冠军。我的合同还有两年，但也许我还可以待五年。谁也说不清。”



路易斯在切尔西的两段生涯中，已经赢得了英超冠军、足总杯、欧冠和欧联冠军，并且正在追逐另一个欧洲冠军。

迄今为止，他在西伦敦的成就可以说是波折不断。蓝军的一系列教练都赢得了重大赛事的冠军；萨里作为新任主帅，也被赋予了这一使命。

“七名教练？我数漏了一个吗？“路易斯谈到了他在蓝军共事过的教练们。

“卡洛·安切洛蒂把我带到了这里。在博阿斯的带领下，每场比赛我都上场。迪马特奥时期，我们赢得了欧冠奖杯和足总杯冠军。跟随贝尼特斯，我们赢得了欧联冠军。在穆里尼奥时期，我们闯进了欧冠半决赛。安切洛蒂带领我们赢得了英超冠军。现在，我们有可能跟随萨里赢得欧罗巴联赛。

“我已经和七名蓝军主帅共事了。所以这意味着，我学到了很多，并且正在竭尽全力。我们需要尊重并理解每一个人的历史。

“能够成为切尔西的主帅，意味着他们已经成就非凡。他们每个人都有自己的风格和足球理念；他们用自己对足球的认知，来带领我们踢球。我会尽力从每一个教练身上学到一些新的东西。”