萨里期待近况不佳的曼联在争四战中给予回应

红魔在过去的三场比赛中都输掉了比赛，在各项赛事的九场比赛中输掉了七场，但是蓝军主帅希望在老特拉福德进行一场艰难的考验。

切尔西主帅萨里希望曼联在周日的比赛中能以一场坚定的表现来回应最近的三连败。

索尔斯克亚的球队在欧冠联赛中被巴萨淘汰出局，被埃弗顿0-4击败，最近在周中又被曼城击败。

然而，在老特拉福德的比赛之前，萨里并没有把任何事情看作是理所当然——红魔仍然在追赶联赛前四，并且只落后切尔西3分。

“我认为他们有机会，”他说。

“他们需要赢得最后三场比赛，但是这场比赛对于积分榜的形势来说将是非常困难的，而且曼彻斯特德比的结果也是如此，因为他们一定会带着非常高的决心踢球。”

“在曼联踢球并不容易，因为我们知道他们是一支伟大的球队，但我们需要积分，需要战斗，需要尝试各种方式。”

切尔西本赛季在与“六大”俱乐部的比赛中表现不佳，但萨里认为比赛结果并不等同于球队在客场的表现。

“在客场对曼联、曼城、利物浦、阿森纳、托特纳姆的比赛中获得积分并不容易，但是我们需要向前迈出一步.”意大利人说。

“在赛季的后半段，客场，我们输了太多比赛，有时甚至是以错误的方式。

“我认为不是在利物浦，而是阿森纳、托特纳姆，当然还有曼城，所以我们需要改进，需要面对困难，因为在客场对阵这些球队，你肯定要面对困难，我们需要能够在10分钟的困难中坚持比赛。”

“有时候在下半场10分钟内我们就输掉了比赛。所以，我们需要改进。”