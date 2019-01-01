萨里期待蓝军今冬第二签 渴望找寻小法替身

蓝军主帅已经完成了前锋冈萨洛·伊瓜因的租借手续，他仍然希望再引进另一名中场球员。

萨里重申，他希望切尔西在一月再签下一名能够取代法布雷加斯的球员。

两届英超冠军法布雷加斯这个月离开了斯坦福桥加盟摩纳哥，但是最近几周唯一来到切尔西的球员是取代了莫拉塔的伊瓜因，。

据报道，中场目标帕雷德斯在周二完成了前往巴黎圣日耳曼的转会，但是球队与巴塞罗那球星拉基蒂奇的最新联系也浮出了水。

在转会窗口只剩下两天的时间里，萨里仍然保持着希望。

“你知道我的观点，我认为有两名新增的球员很重要。”萨里在周二的新闻发布会上说，“一个已经到来。我在等下一个。”

“如果他来了，我会很高兴。但我不会太担心。我很高兴和这些球员一起踢球。”

在讨论如果没有新的签约的情况下，他在中场的选择会有哪些时，萨里把他的注意力转向少年球员伊桑·安帕杜和租借球星马特奥·科瓦西奇。

“安帕杜在周日对阵谢菲尔德星期三的比赛中表现的不是很好，但是他还很年轻。”蓝军主帅说，“这对他来说是一个新的角色。”

“在下半场，我们在马特奥身上做了尝试，他可以快速干净地运球。但我们必须看看他是否能在防守端发挥，然后我们才能尝试。”

切尔西在周三客场对阵伯恩茅斯的比赛前得到了一个好消息，因为卡勒姆-威尔逊——在伊瓜因加盟切尔西之前就被报道是蓝军的目标——对切尔西来说是个问号。

“卡勒姆将是这场比赛的一个问号。”伯恩茅斯主教练埃迪·豪说，“这是膝盖的问题，但我们将拭目以待。我们会给他足够的时间来适应这场比赛。”

豪补充道，伯恩茅斯还没有收到任何俱乐部关于前切尔西后卫内森·阿克的任何询问，后者也存在重新回到斯坦福桥的可能。