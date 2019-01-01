萨里期待尤文继续买卖：我们必须做点什么

到目前为止，老妇人在转会市场上一直很忙，他们的新主帅希望在收入和支出方面有更多的变动。

尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里希望意甲冠军在转会窗口关闭前签下更多的球员。

对于尤文来说，这是一个忙碌的休赛期，他们签下了德里赫特、拉姆塞、拉比奥、佩莱格里尼、德米拉尔和布冯。

尤文还与前中场球员、曼联球星保罗·博格巴以及国际米兰的弃儿毛罗·伊卡尔迪联系在一起。

伊瓜因、马图伊迪和曼朱基奇等球星的去留也存在不确定性，而在周日国际冠军杯输给托特纳姆热刺后，萨里提供了转会的最新消息。

萨里说:“我不想在市场上占据太多的时间，因为我认为这是正确的做法，而且我比那些负责人更少关注市场。也许有些联赛和球员我不知道。因此，最好把它留给那些负责的人。我们有很多球员在某些位置上，而在其他位置上则很少，但我们谈论的是这样一种情况:我在都灵有7名球员受伤，还有5名球员还没有从国家队回来。我认为俱乐部，从现在到转会窗口结束，将在收入方面有所作为，但我们也必须在支出方面有所作为。我们现在有这么多的球员，我们将不得不在我们的欧冠阵容中去除两三个。我们当然必须做些什么。”

在谈到罗纳尔多时，萨里很快就给予了高度赞扬，他说:“克里斯蒂亚诺是这支球队中最好的球员。因此，另外10个人必须在防守上做好。他可以在场上的任何地方踢球。他是最好的，对他来说在球场上保持自由是很重要的。”