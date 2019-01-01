萨里暴怒：后防大将上场无望竟提前回更衣室

在上轮英超切尔西0比2不敌阿森纳的比赛中，蓝军后卫克里斯滕森在看到主帅萨里用完三个换人名额后，直接回到了更衣室，并且没有再返回替补席，这让萨里感到非常愤怒。

北京时间1月23日，英格兰媒体《泰晤士报》消息称，上周末切尔西客场挑战阿森纳的比赛中，切尔西后卫克里斯滕森在比赛还有15分钟时回到更衣室，就没有再回到替补席，这让主帅萨里大为不满。

克里斯滕森在斯坦福桥的未来本就充满疑问，而在这样的事情发生后，他在萨里手下的日子会更加艰难。

据《泰晤士报》了解，当萨里在比赛进行到第80分钟时换上奥多伊后，已经用完三个换人名额。丹麦后卫告诉身边的队友要去洗手间，但他去了就没有再返回替补席，而此时剩下的时间包括补时还有多达15分钟。

目前还不清楚，克里斯滕森的举动是否得到了萨里的允许，但萨里注意到了这一点，并且认为他缺乏职业精神。

萨里来到球队后，更喜欢大卫-路易斯和吕迪格的中卫搭档，克里斯滕森鲜有出场机会。

22岁的克里斯滕森在孔蒂担任蓝军主帅期间是主力中后卫，上个赛季在俱乐部出场有40多次。作为丹麦国脚，他代表国家队在去年夏天世界杯上首发出场了全部四场比赛。但是在萨里麾下，他并没有得到重用。

不过即使离开斯坦福桥，克里斯滕森也不乏下家。据悉，AC米兰和巴萨都曾对他有意，但切尔西肯定要收取不菲的转会费。