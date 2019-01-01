萨里承认行为不当指控 足总罚单8000英镑
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切尔西主帅萨里承认了英足总对其行为不检的指控，并被处以8000英镑的罚款。
周一在斯坦福桥2-2战平伯恩利的英超比赛的第94分钟，萨里因对切尔西和伯恩利球员的争吵而反应过激，被罚离开教练席。
意大利人冲下了边线，发泄了他对客队的不满，结果被赶出了的固定座席。
在终场哨声响起后，两队球员都出现了几次不愉快的状况。
周三，足总宣布萨里被指控行为不端，并在周四证他将被罚款。
英足总在周四的一份声明中表示:“毛里齐奥•萨里承认了英足总对他的不当行为的指控，并接受了标准的处罚，随后他被罚款8000英镑。”
萨里显然因被罚下的决定而恼怒了，他没有履行赛后的媒体职责，助理教练佐拉后来解释说这是一种误解。
佐拉还表示，前那不勒斯主教练对伯恩利教练组成员的言论感到愤怒，同时也对客队浪费时间行为感到沮丧。
后来有报道称，萨里曾是伯恩利教练席上一些人歧视性侮辱的目标，不过英足总的声明中没有提到这一点。
佐拉在赛后表示:“(萨里在赛后没有露面的)原因是他非常沮丧，所以他宁愿不来这里。”
“他被罚下了。我想他也被冒犯了，所以他觉得对你们(媒体)说话可能不是一件正确的事情。”
“我认为他们的替补席上有人告诉过他一些事情，但别问我到底是什么。我不想沿着这条线走，但我们会看看能做些什么。|”
“你会因为肾上腺素飙升而去说一些话，但他不是特别高兴。如果毛里齐奥这么说了，这可能是一些一早可以避免的东西。”
切尔西在周一2-2战平，这意味着他们将进入下一轮英超联赛的争四大战，他们目前只比排名第五的阿森纳少一分，领先第六的曼联三分。