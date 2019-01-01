萨里承认行为不当指控 足总罚单8000英镑

意大利人在周一晚上因伯恩利教练组的一名成员所说的话而反应十分愤怒。

切尔西主帅萨里承认了英足总对其行为不检的指控，并被处以8000英镑的罚款。

周一在斯坦福桥2-2战平伯恩利的英超比赛的第94分钟，萨里因对切尔西和伯恩利球员的争吵而反应过激，被罚离开教练席。

意大利人冲下了边线，发泄了他对客队的不满，结果被赶出了的固定座席。

在终场哨声响起后，两队球员都出现了几次不愉快的状况。

周三，足总宣布萨里被指控行为不端，并在周四证他将被罚款。

英足总在周四的一份声明中表示:“毛里齐奥•萨里承认了英足总对他的不当行为的指控，并接受了标准的处罚，随后他被罚款8000英镑。”

萨里显然因被罚下的决定而恼怒了，他没有履行赛后的媒体职责，助理教练佐拉后来解释说这是一种误解。

佐拉还表示，前那不勒斯主教练对伯恩利教练组成员的言论感到愤怒，同时也对客队浪费时间行为感到沮丧。

后来有报道称，萨里曾是伯恩利教练席上一些人歧视性侮辱的目标，不过英足总的声明中没有提到这一点。

佐拉在赛后表示:“(萨里在赛后没有露面的)原因是他非常沮丧，所以他宁愿不来这里。”

“他被罚下了。我想他也被冒犯了，所以他觉得对你们(媒体)说话可能不是一件正确的事情。”

“我认为他们的替补席上有人告诉过他一些事情，但别问我到底是什么。我不想沿着这条线走，但我们会看看能做些什么。|”

“你会因为肾上腺素飙升而去说一些话，但他不是特别高兴。如果毛里齐奥这么说了，这可能是一些一早可以避免的东西。”

切尔西在周一2-2战平，这意味着他们将进入下一轮英超联赛的争四大战，他们目前只比排名第五的阿森纳少一分，领先第六的曼联三分。