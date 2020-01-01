萨里：我离开时切尔西球员哭了 所有人都会爱上尤文

意大利人透露，在自己执教切尔西的前六个月里，他与球员之间存在着“紧张的关系”。

毛里齐奥·萨里承认他有点想念英超联赛，但这位前切尔西主帅也透露自己必须解决自己在斯坦福桥时与更衣室之间的“紧张关系”。

这位意大利人在切尔西度过了2018-19赛季，但在一个赛季后，他就选择了离开，前往尤文图斯继续自己的执教生涯。不过在“分手”之前，他还是带领蓝军在欧联杯决赛中战胜了同城对手阿森纳。

萨里的离开引起了很多切尔西球迷的不满，他们认为这位前那不勒斯教练并没有真正赢得球迷和球员的支持。

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最著名的一个例子就是，门将凯帕在对阵曼城的英格兰联赛杯决赛中拒绝被替换下场。

这位斑马军团掌舵人在接受尤文官方YouTube频道采访时谈到了他在切尔西的生活：“你的地位越高，你就越难与球员建立个人关系。并仅仅是球员不同，还有环境发生了改变的因素，因此与这些人建立人际关系需要花费更多的时间，但你必须去应对这一切。”

“在最初的5到6个月里，我和切尔西更衣室的关系很紧张，但是当我在欧联杯决赛后离开的时候，我哭了，很多人也哭了。”

“我不太会夸奖别人，我经常说得都是球员哪里做错了。我认为这一点让我在处理和球员关系方面带来了很大影响，不过如果相处一段时间之后，他们就会理解我真正的一面，这也是我和那些替补球员关系更好的原因之一。”

萨里承认他很享受在英格兰顶级联赛的时光，尽管这个国家的生活方式并不适合他。

“你会有这样的感觉，年轻人在英格兰得到了更多的机会，不仅仅是在足球方面。”他补充道。

“话虽如此，但我绝不会选择居住在那里。我不明白住在那里的意大利人是怎么做到的！至于足球，那就是另一回事了。我想念英超联赛。它拥有非凡的技术水平和令人难以置信的赛场氛围。”

“我从来没有在球场里听到过反对某个人的口号，有很多球迷还会聚集在外面。对方球迷会要求跟你合影，而不管是什么比赛，体育场总是满座。这真得棒极了。”

除了谈到在伦敦和英格兰的经历，萨里还谈到了自己在尤文图斯的感受。

“我在七八年前是个老顽固，我和儿子以及他的朋友在一起时会很尴尬，因为我不喜欢他们播放的现代音乐，这会让我变得很紧张，所以我会建议他们放一些我那个时代的音乐。”

“但当我来到尤文图斯之后，感受到了这支球队的那种魔力，当你在这里时，你就会爱上它的一切。我开始意识到这个世界并不是非黑即白的，只要你来到了尤文图斯，你就会成为斑马军团的一份子，即使你对这支球队又爱又恨。”

目前意甲和英超等联赛均因新型冠状病毒疫情而进入了停摆状态，但随着意大利等重灾区开始好转时，联赛恢复的话题开始更多的被讨论，萨里也针对这一问题发表了自己的看法。

“我希望联赛能够在6月底之前恢复，之后我想率领尤文图斯打进欧冠决赛。”