萨里：我愿让阿扎尔感到开心 但他必须做出决定

阿扎尔曾透露自己已经就未来做出了决定，但萨里表示自己对于比利时人打算何去何从目前仍然一无所知。

在C罗前往尤文后，阿扎尔就一直与皇马密切联系在一起。白衣军团当然希望另寻一位锋线悍将，来填补五届金球奖得主离开的空缺。

这位28岁的比利时国脚本赛季状态火热，他在24场英超比赛中，已经为蓝军打入了12粒进球。

阿扎尔目前的合同将在明年到期，关于他未来的猜测始终是斯坦福桥最有吸引力的话题之一。

在RMC体育最近放出的一段2个月前的采访中，阿扎尔当时用了非常模糊的言辞来回应这个问题：“我知道我下一步会做什么。”

显然主帅萨里也很难从这样的话语中寻找到答案，意大利人在周五告诉记者：“我每天都在和埃登交流，但只是关于他在场上的位置，而非转会的情况。”

“如果他愿意留下来，那我会很高兴能够拥有他，因为他无疑是欧洲最佳，所以我肯定会很高兴。”

“但这都取决于他，我希望他开开心心的，所以他必须做出决定。”

此前与萨里在意甲有过合作的伊瓜因在这个冬窗重新与旧帅相聚。他们联手打造的犀利锋线，在上周六与哈镇的比赛中帮助球队5-0大胜对手。

萨里继续说道：“我相信伊瓜因是一位顶级球员。他在所有效力过的球队都做得很好，马德里，那不勒斯，都灵，或许在米兰稍微差强人意，但他就是顶级球员，能给阿扎尔提供很大帮助。”

“他们很适合一起登场，我认为他坚定的意志对我们来说非常重要，他真的是一位很出色的球员。”