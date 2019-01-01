萨里：我想踢出自己的风格 却被定义为塔利班

老妇人的主帅说，不管他怎么安排球队比赛，他都赢不了口碑。

尤文图斯主帅毛里齐奥·萨里声称，他因为想要踢出自己的风格而被批评人士排斥为“塔利班”。

这位意大利主帅的攻击型足球被媒体称为“萨里球”(Sarriball)，他在2015-18赛季执教那不勒斯期间非常受欢迎，带领这家意甲俱乐部两次获得亚军。

自从今年夏天执教尤文图斯以来，萨里已经改变了自己的风格，以适应像C·罗纳尔多、伊瓜因和迪巴拉这样的攻击型球员。

然而，尽管到目前为止他在意甲联赛中保持不败，但他认为无论他的球队如何，他都无法让批评者满意，他开玩笑地说他被视为伊斯兰原教旨主义组织“塔利班”的一员。

“我被定义为塔利班，因为我一直想踢出我的足球，但现在还不够好，因为我适应了球员的不同特点。”萨里在赛前新闻发布会上说：“如果我必须听或读关于尤文图斯的报道，我会发疯的。我只是继续我的工作。我希望看到最一致的球队和某些态度，但我们必须考虑到我们球员的不同特点。”

萨里相信他的球队在他的执教期间会继续变得更好，他表示要继续发挥他的球员的力量。

他说：“我们会在很多方面改进，但你不能只追求个人品味，而违背你已有的性格。这个团队必须执行一些想法，我们确实有改进的空间。现在，我们只是在展示一些我们认为自己可以实现的目标，我们希望能更一致地展示这些目标。边际很宽广，我们会在高高低低之间找到它们。”