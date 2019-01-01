萨里：我不惧怕切尔西的球员力量和直言不讳

蓝军没有在战术上做出任何激进的改变，但是希望他的一番强硬言辞能够激励这支他认为太过被动的球队。

萨里对切尔西在周六0:2输给阿森纳的糟糕的表现感到愤怒，他说他的球员“极其难以被激励”。

他还说，自从他7月份在俱乐部亮相以来，这次他是真的非常“生气”，也是第一次用意大利语发表讲话。他似乎在向自己的球队传递一个信息。

蓝军面对的是本赛季第二糟糕的防守，但是他们的进攻非常生硬草率，易被预判，仅仅在第82分钟才有第一脚射门命中目标门，因此导致了他们在过去的五场比赛中第三次无法取得进球。

萨里不认为指责他的球员会有多大的风险，尽管俱乐部之前曾指责斯坦福桥的球员的权力对高水平的主教练的雇佣和解雇的影响。他不害怕冲突，因为他的目标是鼓励他的团队改变个性，以提高球队获胜的机会。

“我不知道。然而，这是我的性格。”萨里在酋长球场告诉记者，“我不认为这有什么风险。这些人头脑清醒，所以我不认为我冒了任何的风险。”

“我说过这些球员很难被激励，但同样的道理，有些球员是非常能够意识到我的用意的，他们会倾听，不会误解。可能是有一点风险，但我认为没有。这就是我的性格——我是个直来直去的人。”

“我就是这么说话的。是的，有时你用那种方式说话可能会引起一些不安或冲突，但不会造成任何挥之不去的痛苦。我认为球队中可能确实有领袖角色。”

“我想我们甚至可能会有一个人能够体现我所说的这些特点。当然，总会有这样的危险，一个糟糕的领导者出现——他不一定会去做我所希望球队去做的事情。”

“尽管如此，我确实认为我们需要改变心态，我也确实认为在我们所拥有的这群球员中确实有能力和特点去做出改变。”

孔蒂在萨里之前执教过切尔西，因为他不仅和俱乐部董事会关系紧张，同时还和俱乐部的许多球员关系紧张，导致上赛季他带领蓝军令人失望的排名第五。

前蓝军主帅与俱乐部董事会的冲突常常集中在通过转会市场对球队进行全面改革的需求。因为他认为当时的球队还不够完善，无法达到设想的目标。

萨里不同意这个观点，他认为他会坚持他的战术方法，而不是去争取很多新的签约。

“我记不清到底发生了什么。”萨里补充道。“但在我的球队，我认为这是不同的，因为孔蒂当时使用的是三人防守，后来改为四人防守。而且他已经习惯那样的打法，所以不太一样，但这是我的足球理念。”

“我是足坛上一名的好老师。而我不认为这是一个好主意，如果我试图教我的球员不同类型的足球。也许会有一些变化，但不会有大规模的动荡。”

“当我来到这里时，我意识到这个团队有巨大的潜力。这是毫无疑问的。我不认为由我来谈论在到达时对所发现的实际情况的失望是正确的。”

“当我来到这里的时候，我当然知道这支球队在经历了一个相当令人失望的赛季后正在逐渐恢复。在过去的几年里，他们失去了一些对俱乐部非常重要的参考点。但毫无疑问，这个团队有很大的潜力。“”

然而，伊瓜因很有可能在一月份加盟俱乐部，因为切尔西正在和他的母队尤文图斯敲定租借合同。而在签下他之前，切尔西需要先总走莫拉塔，同时米兰瞄向热那亚的皮亚特克作为阿根廷人的替换。

萨里不会在这次高调的崩溃后惩罚任何球员，他希望在训练中保持一个积极的氛围可以帮助球员更快地学习他的足球理念和系统。

“我的执教方式非常具有一贯性，我喜欢有一个好的气氛，喜欢球员们非常享受足球。因为如果他们非常享受自己的话，那在场上就会赢得更多的机会。那是一种愉快的体验。”他继续说。

“然而，我的要求是，我们需要有正确的态度和方式，我们需要能够展示出与对手完全相同甚至更好的决心。”