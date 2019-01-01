萨里希望C罗打破新纪录：能执教他是一大进步

在结束了执教切尔西的一年时光后，萨里对在尤文图斯的未来充满期待。

毛里齐奥·萨里很高兴能和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在尤文图斯共事，他希望在执教生涯”迈出一大步”后帮助葡萄牙人“打破一些新的记录”。

在为切尔西执教了一个赛季之后，这位意大利战术家回到了他的祖国。他在蓝军取得了联赛前四的好成绩和欧联杯的荣誉，但是被卫冕冠军吸引回到了意甲。

在斑马军团连续8次意甲夺冠后，萨里将接替阿莱格里的位置。他知道自己将会承受巨大的压力，但他也期待着执教一支众星云集的球队，其中包括五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

萨里在他作为尤文主教练的第一次新闻发布会上告诉记者:“在切尔西我训练了一些非常强大的球员，但是训练克里斯蒂亚诺将是又一个进步。我想帮助他打破一些新纪录。”

罗纳尔多的职业生涯都在改写历史，在2018-19赛季，他成为第一个在英格兰、西班牙和意大利夺冠的球员。

随着新时代的开启，这位前曼联和皇家马德里球星将成为萨里的关键人物，但是尤文不止一名球员。

“我希望每天早上醒来都能学习如何赢得比赛。”萨里说：“持续的胜利总是艰难的，尤文图斯有义务一直赢下去，但是要意识到困难。”

“你必须对两三个能给球队带来真正改变的球员有清晰的想法，然后给他们一个真正表达自己的环境。然后阵型是由此决定的。”

球员选择是另一个问题，萨里目前专注于制定他的季前赛计划，在夏季转会窗口引援并适应一个高要求的工作。

他补充说:“在那不勒斯我付出了我的一切，然后我决定在英超有一个出色的经历。尤文现在是意大利最好的俱乐部，给了我一个回到意大利的机会。这是我漫长指教生涯中的最高成就。我从未见过一家俱乐部有如此大的决心聘请教练。他们有一个优秀的态度，这使我相信，他们有着非常强烈的感情。对我来说，这是一段由循序渐进组成的漫长旅程。我很高兴能成为意大利最重要的球队的一员，这是我在切尔西的经历之后又向前迈进了一步。在我效力过的所有俱乐部，我都奉献了110%，在这里也一样。”