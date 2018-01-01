萨里：希望法布雷加斯留队

法布雷加斯与切尔西的合同将在本赛季结束后到期，媒体盛传他会在冬窗转会离队，但萨里希望西班牙中场能够继续留守蓝军。

切尔西主帅萨里呼吁法布雷加斯继续留在球队。

本赛季，31岁的小法在蓝军的出场顺位越来越靠后，新援若日尼奥和科瓦契奇已经取代了他的位置。至今，法布雷加斯仅在英超当中出场5次，本赛季结束后他的合同就将到期，明年一月他就可以和国外俱乐部直接谈合同了。

最近一段时间，媒体盛传小法会在一月离队，但萨里希望球员会继续留在伦敦。

意大利教头说道：“在这个位置上我们只有两个球员，若日尼奥和法布雷加斯，所以如果小法走了，我觉得真的会是一个问题。”

“我想要他留队，但当然了，我不知道球员和俱乐部的最终决定。但对我来说，这是非常重要的，如果小法要走，那我觉得我们就要再买一个球员了，这并不容易，因为技术上来说，法布雷加斯是一个非常重要的球员。”

“你很难在当今的转会市场中找到一个与他特点相同的球员。”

对于30岁以上的球员，切尔西一贯的政策是只签约一年，在被问到自己是否同意这种政策时，萨里说道：“看情况吧，我觉得。”

“这是俱乐部的政策，我们必须尊重，正如你们所知，最大的问题在于合同期限，因为超过30岁之后，俱乐部只提供一年的续约合同。对一个31岁的球员来说，他们唯一的问题就是要签下一份只有一年期限的合同，仅此而已。”