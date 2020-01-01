萨里：尤文的进步有所停滞 但平局结果还不错

这位意大利教练承认他的球队在最近几周表现不佳。

毛里齐奥·萨里表示，尤文图斯的“进步已经停滞”，但在意大利杯上与AC米兰打平后，这位饱受批评的主教练并不担心。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在第90分钟的点球破门让尤文图斯1-1战平10人应战的AC米兰。

在上周的意甲联赛中，尤文在对维罗纳的比赛中失利，使国际米兰登上了积分榜的榜首。

其他球队

尤文在过去的四场比赛中只赢了一场，但是随着与前教练阿莱格里的联系越来越紧密，萨里并不担心。

“我不担心，因为生活中唯一真正需要担心的是你的健康。这似乎是一个正常的阶段，一个团队不断上升是难以想象的。”萨里告诉Rai体育。

“这是一项运动，很大程度上取决于很多球员的身体和心理状况。”

“我们的进步在过去三周有些停滞，我们丢了一些可以避免的球。话虽如此，我们只比意甲最好的防守多丢了3个球，所以这不是什么大问题。”

萨里补充道：“我们在传球和后场方面做得更好，但在进攻三区我们有所欠缺。这是一个过程，我们正在继续。”

“我们已经丢了一些可以避免的球，比如今天的传中非常慢，而且——在我看来——很容易防守。我们在维罗纳的表现很糟糕，但（今天）结果还不错，尤其是在第一回合。”

经验丰富的守门员吉安路易吉·布冯在周四的比赛中是保持尤文图斯不败的关键，他称最近对俱乐部的批评是有道理的。

布冯说：“我看到了一个我喜欢的尤文，它灵活多变，这对控制比赛至关重要。”

“我们在最后20米没有发挥出应有的水平，但结果证明，我们取得了不错的成绩。它不会让你睡得很沉，但它是积极的。”

“当你为尤文效力的时候，批评是正确的，因为目标是重要的，而且要求很高。在那不勒斯和维罗纳之后，批评是正确的，这只会给我们带来好处。”