萨里：尤文无法同时派出C罗、迪巴拉和伊瓜因

斑马军团的助教认为，由世界上最优秀的前锋组成的进攻三巨头战术是行不通的。

萨里重申尤文不能有三名前锋，同时，他对球队从与萨索洛的平局中恢复的能力充满信心。

本赛季，关于罗纳尔多、迪巴拉和伊瓜因是同时出现在锋线上的可能性一直让萨里受到质疑。

上周日，当罗纳尔多和伊瓜因在一场扣人心弦的2:2比赛中首发出场时，迪巴拉被留在了替补席上。就在这场比赛后，尤文图斯将意甲冠军拱手让给了国际米兰。

排在第三位的拉齐奥目前离榜首还有7分的差距，他们将在周六客场挑战尤文。

尤文不太可能在首都的比赛中安排进攻三巨头同时上场，然而，教练萨里坚持目前不可能让这三支球队同时上场。

“现在，由于球员的特点，让三名前锋一起上场很困难。”他在一次媒体会议上说。

“你不能阻止迪巴拉拖后的站位，同时克里斯蒂亚诺的特点是不能站在太中路的位置。我们必须采取一些预防措施来填补更多的禁区空间。”

萨里还表示，萨索洛的平局可能是由于之前在欧洲的比赛，但是他对他的球员在训练中的表现很满意。

他说:“在冠军联赛之后，体力、精神和信心都下降了，这很正常。但是从我在训练中看到的，我很自信。一如既往，我们必须在球场上做出回应，无论比赛如何，得到三分总是很重要的。

“这将是一个非常重要的比赛日，我希望我们的动力足够强大。”

“拉齐奥是一支强大的球队，有着出色的素质。他们是意大利最好的，也是欧洲最好的进入最后25米的队伍。我们需要让他们远离我们的禁区，因为他们非常危险。

“根据他们获得的平均积分，拉齐奥必须在争夺榜首的对话中。”

“我期待来自拉齐奥的强力进攻，他们会非常坚定。我们必须组织他们，站出来，以我们想要的方式主宰比赛。”