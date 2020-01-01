萨里：对待伊瓜因要恩威并施 球队处于最关键时刻

尤文图斯教练萨里说，对待伊瓜因需要恩威并施，这样才能发挥出他的最佳状态。

毛里齐奥·萨里决心从伊瓜因身上得到最好的东西，即使这意味着他们需要向尤文图斯前锋展示一些严厉的爱。

32岁的伊瓜因本赛季为尤文出场26次，打进6球，最近一次则是在6月4-0战胜莱切的比赛中收获进球。

这名前皇马前锋，也曾在那不勒斯和切尔西为萨里效力，在对阵都灵和热那亚的比赛中作为替补出场，上一次首发是在三月份新型冠状病毒疫情强制停赛之前。

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在周二与伊瓜因的另一前东家AC米兰的比赛之前，萨里承认他有时必须采取侵略性的方式才能让伊瓜因发挥出最好的状态。

萨里表示:“我经常在媒体上读到我和每个人都打架，但实际上我唯一的对手就是伊瓜因。”

“我不知道为什么会这样，但事实总是如此。也许是因为他需要打一巴掌才能激发他最好的一面。”

“他在精神层面上很棒，但身体上我不知道他能承受多少，因为他最近只有断断续续上场。”

“他今天需要照顾，明天就需要挨揍！当他情绪低落时，他需要有人照顾。”

“当他得意时，你就必须去打击他，因为他可能太得意忘形了。”

AC米兰在上一场比赛击败了拉齐奥，使尤文在争夺冠军的过程中获得了巨大的提升，在意甲积分榜上与拉齐奥拉开了7分的差距，但是萨里并不会轻视对手。

“明天对我们来说是一场艰难的比赛，AC米兰的身体和精神状况都很好，他们的竞技水平也很高。”

“在这样的时刻，心理方面是非常微妙的，错误可能时刻会发生。小伙子们知道这将是艰难的一个月，所以他们不能丢失注意力。”

“我们虽然暂列榜首，但依旧不能放松，我们现在所处的这个时间点，所有的比赛都很困难，把一场比赛搞砸是极其容易的。”