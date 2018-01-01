萨里坚持用阿扎尔代替莫拉塔 西班牙球星蓝军未来存疑

前四场比赛中，切尔西球星莫拉塔都未上场，他在队中的位置如今已被阿扎尔完全替代。

随着切尔西前锋莫拉塔的未来不确定性越来越大，主教练萨里将继续坚持用阿扎尔打假9号位的策略。

在过去四场比赛中，西班牙人都没有进入首发，周日面对水晶宫时，他也不会出场。而在此情况下，阿扎尔在阵中需要担任中锋，而他也不负众望，在过去的四场比赛中收获3粒进球。对此，萨里表示非常满意，但同时，他也开始将两人作比较，莫拉塔的未来不确定性又大了几分。

萨里说道：“我们需要更好地平衡场上球员，要变得更稳固。在前几场比赛中我都选择让阿扎尔踢中锋，在未来，一切皆有可能。”

“莫拉塔的空间进攻和在禁区的效果要更好，但我必须说，阿扎尔在进步，在上场比赛时他打入的第二球就是很好的说明。在空间进攻上他做得很好。”

“与莫拉塔不同的是，当阿扎尔作为中锋来打开空间时，他做得更好，他可以为我们提供另一种打比赛的方式。不过这要等我看过队员们的身体素质之后再说，我们会在训练后做出决定。”

“莫拉塔当然有成为顶级球员的潜力，他现在也很健康。”

尽管在刚来到斯坦福桥时状态爆棚，但目前，莫拉塔的进球数和上场机会一起正逐渐减少，在1月，他很有可能离队。在自皇马加盟切尔西的18个月里，他共出场69次，打入22粒进球，而米兰和巴萨都被传对他有意，或许会终结他在切尔西的不得志生涯。