萨里在更衣室的40分钟 后卫：男人的方式交流

切尔西在上轮联赛中0比4不敌伯恩茅斯遭遇惨败，主帅萨里在赛后与球员们在更衣室进行了长达40分钟的交流，后卫阿斯皮利奎塔透露，他们和主帅用“男人”的方式进行了交流。

周中进行的英超第24轮比赛中，切尔西在客场被伯恩茅斯连灌四球，大败而归。这是俱乐部老板阿布在2003年买下球队后在英超赛场遭遇的最惨痛失利。

双方上半场没有打破僵局，然而下半场甫一开始，约书亚-金就为主队取得了领先，并且完成了梅开二度，布鲁克斯和丹尼尔斯也为樱桃连下两城。

比赛结束后，萨里并没有直接前往新闻发布会现场，而是将球员们关在更衣室里进行了长达40分钟的交流，助教佐拉和其他教练团队的成员都被挡在了更衣室之外。

阿斯皮利奎塔透露了更衣室谈话的内容，他说：“教练和球员之间用男人的方式进行了交谈，我们对自己的表现感到非常生气，我们无法接受这样的比赛结果，球队必须找到解决办法。丢四球是无法令人接受的，我们对此真得很愤怒。”

萨里在赛后新闻发布会上批评球员们缺乏斗志，并且认为他们还未能掌握自己足球战术的基本跑位。

阿斯皮利奎塔还表示：“我们的表现起伏太大了。十天前我们刚输给了阿森纳，之后的足总杯比赛我们表现得不错，但现在我们又输了四球，这真得让人生气。”

切尔西在不敌伯恩茅斯后，在英超积分榜上被阿森纳追平，并且因为净胜球劣势滑落至第五位。这也是切尔西本赛季开始以来首次掉出前四。

阿斯皮利奎塔补充说：“两轮联赛我们丢了6分，前四的争夺非常激烈，比赛也越来越困难。我们必须在周末拿到3分。”