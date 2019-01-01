萨里又出新论调：阿扎尔也许优秀 但他不具领导力

切尔西主帅坚持认为阿扎尔更多的是个人英雄而不是团队合作者，这让人质疑他作为队长的资格。

萨里称赞了阿扎尔作为一名伟大的足球运动员的品质，但同时也表示这位切尔西球星并不是一位“领袖者”。

萨里在切尔西0:2输给阿森纳后公开批评了他的球队，声称他的球员们“很难激励”，也许不应该在最高水平的联赛上踢球，这一言论让他登上了次日的新闻头条。

这位意大利人接着说，一个新球员，甚至一个“元老级的球员”，可能是扭转蓝军命运的答案，暗示俱乐部缺乏领导力。

周三，萨里被进一步追问了这个问题，切尔西主帅提到了塞萨尔·阿兹皮利库埃塔和大卫·路易斯作为球队的潜在领袖，然而阿扎尔却不在名单上。

“他更像是一个球员，而不是一个领导者。”萨里说，“他对我们很重要，当然，因为他是一个伟大的球员。他能在两分钟内赢得一场比赛，有时只需一分钟。”

“他是世界上最好的球员之一，但目前他还不是一个领袖。”

这位意大利教练接着谈到了阿扎尔正在进行的合同谈判，而有关夏天转会皇家马德里的传闻还在继续。

萨里透露，这名28岁的球员还没有决定他的未来，他说:“没有，没有消息。我很清楚他正在和俱乐部协商，但目前我不知道其他任何事情。”

“我认为他还没有决定是想留在这里，还是想前往另一家俱乐部获得新的经历。我不知道确切的情况，但我认为阿扎尔目前还不清楚自己最终的选择。”

蓝军将在周四晚上的联赛杯半决赛第二回合的比赛中复出，届时他们将在主场迎战热刺。

切尔西在第一回合后落后热刺一球，因此需要以两粒净胜球的优势来确保他们在决赛中的位置。

萨里希望他的球员在听到周末的批评后能够振作起来，他补充道:“我认为我们需要在球场上做出反应。其他的什么都不重要。”

“我们和球员们讨论了如何改进比赛的方法、动机和决心。所以我们在训练中，在赛前，在所有方面都在努力做出改变。”

“然而，我认为我们都必须在球场上做出反应。”