萨里准备迎接热刺考验：联赛杯就像欧冠联赛

蓝军已经在一项国内杯赛中闯进半决赛，且每一场都是重量级对决。

萨里表示切尔西的联赛杯历程“就像欧冠一样”，而他们已经为对阵热刺的半决赛做好准备。

蓝军击败了德比郡和伯恩茅斯进入四强，而他们最初经受住与利物浦重量级对决的考验。

他们现在正准备与同城竞争对手兼同为英超联赛冠军挑战者的热刺展开较量，然后才有可能与卫冕冠军曼城争夺奖杯。

如果萨里的球队最终获胜，踏过如此难缠的对手，他们肯定可以获得品尝主要奖杯的权利。

萨里说：“这十分困难，对手的水平相当高。”

“我们之前必须迈过利物浦，现在我们必须面对热刺，而最终的决赛很可能是对阵曼城。”

“这就像在欧冠，但这是联赛杯。”

如果切尔西本赛季想继续他们的联赛杯冒险之旅，那么他们在周二温布利球场的表现需要比上一次客场对阵热刺时好得多。

萨里的球队在那场比赛中以1:3落败，这位意大利人承认他的球队仍然存在一些问题，他正在努力解决这些问题。

他补充说道：“那场比赛是我们犯错。”

“当然他们（热刺）是一支伟大的球队，非常有威胁，但我们本可以踢得更好，特别是在比赛的前20分钟，我们的精神状态不佳。”

“赛后我在更衣室看到我的球员，他们被摧毁了，他们只需意识到为什么踢得如此糟糕。”

“这很容易，前15分钟的比赛回放很清楚显示出来了。他们的心态、攻击性和决心都有很大的差别，这对我和球员来说都很清楚“

“那场比赛真的很奇怪，那是在国际比赛日之后，也许我们不能以正确的心态和注意力来迎接比赛，情况就这样发生了。现在我们需要再踢一场比赛。”

“现在的决心是好的，但是我们仍然需要解决一些问题。”

“有时候在比赛中，我们没有对困难和不利的情况做出正确反应。”

“在上一场（对阵诺丁汉森林的）比赛中，我们没有能够对有利局面做出正确的反应！在我们收货第二个进球后，让对手获得四次命中目标的射门，我们需要知道在防守的时候不能有所松懈。”