萨里上任的第一个决定！夸德拉多接近完成续约

虽然在夏天再一次曝出离队传闻，但现在看起来哥伦比亚人下赛季仍将留在都灵安联球场。

够力足球得到可靠消息，夸德拉多即将与尤文完成续约。双方目前的合同将在2020年到期，而新约则会往后再延一年。

意大利人萨里在夏天离开斯坦福桥之后，接替阿莱格里成为了斑马军团新任主帅。他当然不希望失去这位在攻防两端都能发挥巨大作用的前蓝军球员。所以完成夸德拉多的续约也成为了萨里上任后所作出的第一个决定。

与尤文续下新约，也等于否定了之前传出的夸德拉多可能转会米兰双雄，塞维利亚或者瓦伦西亚的各种绯闻。

在2018年11月，哥伦比亚国脚就才呢过告诉《马卡报》：“我脑子里想的只有尤文，我希望达成我们为自己设下的目标。”

自欧冠比赛与年轻人队的比赛中遭遇膝伤之后，夸德拉多在2018-19赛季下半程一直显得有些挣扎。上赛季，他仅为意甲冠军在联赛中出场18次，在11月与卡利亚里的比赛中打入整个赛季的唯一联赛进球。

不过在进球方面，他从来都不是斑马军团可以依仗的球员。加盟至今的137场比赛中，他的进球数也仅有14球。不过积极的团队配合和不知疲倦的跑动仍然让萨里愿意付出信任。

夸德拉多还曾在2015年8月租借至切尔西效力过2年时间，2017年5月，蓝军花费2000万欧元完成买断。

目前，这位哥伦比亚国脚响应国家队征召，已经在本届美洲杯全部三场胜利中都获得了一定的出场时间。