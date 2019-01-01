萨诺戈忆枪手生涯：我没要求媒体把我吹上天

在2013年作为一名有前途的年轻球员加入枪手后，一系列的伤病和不幸的租借让法国人在北伦敦的时光变得很糟糕。

前阿森纳前锋亚亚·萨诺戈承认他“不是一个现象”，在他职业生涯的早期，人们的期望超过了现实。

萨诺戈在2013年加盟阿森纳，他在法甲为欧塞尔效力时引起了温格的注意。在他的祖国，他已经建立了一个令人兴奋的年轻天才的名声，他十几岁时就在法国青年队中表现出色。

萨诺戈在阿森纳的第一个赛季展现出了希望的曙光，虽然他没有进球，但他在所有比赛中出场14次，并在阿森纳逆转赫尔城的足总杯决赛中有不俗表现，帮助球队终结了九年无冠。然而，他的进球荒很快成为了他的沉重负担，伤病和租借到水晶宫和阿贾克斯的不愉快经历阻碍了他的职业生涯。

在接受《法国足球》采访时，萨诺戈承认，他的租借计划并不完善，最终毁了他在阿森纳的机会。

“我向他（阿尔塞纳·温格）提出了租借的请求。”他在谈到自己在2015年短暂加盟水晶宫时说。“他告诉我（我可以）晚一点去，但我认为他很失望。他艰难地接受了。他觉得还好，但他不太高兴。”

“这句话让我热血沸腾。我想被借出去。不是我想离开，而是我想多踢一会儿。因此我缺乏耐心。我进入了一个完全未知的俱乐部，在那里我不知道教练是否真的需要我。那时我看到了租借的情况。我没有处理好。”

“他告诉我不要去租借。但是，你知道，当你20或21岁的时候……你不知道，你只是想踢球。你还不知道足球世界是如何运作的。你还没有密码。所以，事情就这样发生了。然后就是伤病。当你只是为了租借而来的时候，他们会觉得你不一样。当你有机会的时候，你就不是特别优秀了。”

萨诺戈现在在法甲的图卢兹踢球，本赛季他出场8次，进了3球。快27岁的时候，他回忆起自己十几岁的时候，曾带着某种程度的愤怒被誉为法国国家队的未来。

他说：“坦率地说，媒体在塑造他们想要的人。我没有选择这个。我没有告诉他们写我的名字。我没有要求任何东西。我听说，我看到了一些事情。但我告诉自己，我不能控制任何事情。你无法控制它。对我来说，我不是一个现象，我只是在做我的工作。”