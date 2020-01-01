萨莫拉诺：比达尔下赛季会在国米会合桑切斯

这位前智利国脚对他的两个同胞下赛季将在一起踢球很乐观。

前国际米兰前锋伊万·萨莫拉诺称，巴塞罗那中场阿图罗·比达尔将在下赛季会合他的智利队友亚历克西斯·桑切斯。

在一月转会窗口关闭之前，比达尔曾与孔蒂的国米有过密切的联系，但这并没有成为现实。

桑切斯将从曼联租借到国米，直到赛季结束。虽然红魔计划将他带回老特拉福德，但萨莫拉诺对这两名智利人在2020-21赛季共同为国际米兰效力表示乐观。

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“他（桑切斯）和曼联有合同，但我们将会看到他想在哪里继续踢球，在哪里他感到快乐。”智利传奇萨莫拉诺告诉Cooperativa电台。

“最重要的是亚历克西斯享受他的足球，因为当他找回状态时，他受伤了。他在曼彻斯特踢得并不多，这意味着他并没有完全康复。”

“我希望桑切斯留在米兰，特别是在六月份他将有机会和另一个智利球员一起踢球，他很可能会来到俱乐部。”

“我很乐观，下个赛季我们将在国际米兰看到两名智利人，在这方面我有一些特权信息。”

“我们都知道比达尔对孔蒂意味着什么，我相信俱乐部会在6月份加大力度从巴塞罗那签下他。国米的球迷们会很高兴看到阿图罗的到来。”

国际米兰总经理贝佩·马洛塔曾在一月的转会窗口中证实了俱乐部对比达尔的兴趣。