萨拉飞机坠机事故调查：飞行组织者大卫-亨德森被判有罪

这名商人因危害飞机安全被判有罪，判决将于11月12日进行

飞行组织者大卫-亨德森因与埃米利亚诺-萨拉和飞行员大卫-伊博森的坠机事故有关而被判有罪。

萨拉去世时为法甲南特队效力，2019年1月，他乘坐的飞机在英吉利海峡坠毁，享年28岁。

59岁的伊博森也在这场悲剧中丧生，当时萨拉正前往威尔士，准备以1500万英镑转会加的夫城。

航空事故调查局（AAIB）的一份报告发现，伊博森在试图通过恶劣天气时失去了对飞机的控制。

报告补充道，事故发生时，伊博森很可能也遭受了一氧化碳中毒。

飞机以235节左右的速度下降，最终坠入根西岛北部的英吉利海峡。

最初组织这次飞行的大卫-亨德森现在被判危害飞机安全罪成立，将于11月12日判刑。

萨拉的家庭律师丹尼尔-麦克弗表示：“我们对亨德森的定罪表示欢迎，我们希望CAA将确保这类非法航班停止。”

“大卫-亨德森的行为只是大卫-伊博森非法飞行的飞机如何在2019年1月21日坠入大海之谜的一部分。

“我们仍然不知道有关飞机维修历史的关键信息，以及AAIB在2019年8月披露的一氧化碳中毒背后的所有因素。”

“这些问题的答案只有在明年2月开始的对埃米利亚诺的调查中才能得到正确的答案。”

“萨拉一家强烈希望参与调查的每个人，包括Piper飞机公司和AAIB，都能及时提供完整的信息。这应确保调查能够充分和无所畏惧地审查证据，以便查明所有事实。”

“只有这样，埃米利亚诺的家人才能最终了解这场悲剧的真相，从而吸取所有的教训，这样就不会有更多家庭经历类似的、可以预防的死亡。”