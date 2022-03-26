萨拉赫vs马内：埃及对阵塞内加尔的世预赛附加赛对克洛普来说意味着什么？

利物浦主帅克洛普本赛季已经发现自己处于一个非洲风暴的中心，他不打算再犯同样的错误。

在周日足总杯战胜诺丁汉森林后，这位红军老板向够力足球解释了为什么他选择让萨拉赫和马内缺席比赛。

克洛普说道："我不会说萨拉赫受伤了，但他又感觉到了自己的脚部不适，所以很明显我们不能使用他，所以，在那一刻，我决定我们也不能使用马内。”

“我们都知道接下来将会有一场非常重要的比赛，如果马内上场并不小心受伤，我将成为决定比赛的那个人，而我并不想成为那个人，这就是原因。”

克洛普所指的比赛，当然是埃及和塞内加尔之间的世预赛附加赛。

这是一场重要的比赛，是非洲大陆最好的两支球队的交锋，也是上个月非洲国家杯决赛的重演，塞内加尔在雅温得0-0打平后通过点球获胜。

当然，马内在那晚打进了决定性的点球，为塞内加尔赢得了历史性的首次非洲杯胜利。

红军球星和他的队友们凯旋返回达喀尔时的场景将长期存在于人们的记忆中。

同时，对萨拉赫来说，他则非常痛苦。他本应在点球大战中主罚埃及队的第五个点球，但却没有得到机会。他对第一个国家队冠军的等待仍在继续。

他和马内都知道未来几天的重要性。对两人来说，这可能是他们在世界杯上发挥真正影响力的最后机会。

到卡塔尔世界杯时，两人都将年满30岁，而且可以肯定的是，两人都不想在沙发上观看世界杯。

"我不是讨厌他们，我只是害怕他们！"

克洛普在被够力足球问及这个国际比赛日时微笑着说道，对于这位红军主帅来说，这肯定是紧张的一周时间。

毕竟，他的球队即将开始一段惊险赛程。四月份，他们可能会在三项不同的赛事中踢九场比赛，球队在继续追求着史无前例的四冠王。

保持球员的身体健康将是关键，确保萨拉赫和马内的发挥对克洛普来说是非常重要的。他们是利物浦的王牌，在过去的五个赛季中，他们打进了超过250个球。有他们在场上，红军总是有机会赢。

两人之间的竞争经常被人们所讨论，而且如果说实话，经常被过度渲染。两人之间有过不和，最令人难忘的是2019年在伯恩利，但他们之间的情感关系也是强大的。

当马内在非洲杯上打进那个制胜的点球时，他的第一个想法是安慰萨拉赫，而一旦两人回到了利物浦，关于决赛的话题，或者说这个即将到来的附加赛，就被搁置了。

"我们不谈论它，"马内上个月告诉Que Golazo。

利物浦因为没有对马内在非洲杯上的胜利进行更多的宣传而招致一些批评，但据了解，马内本人至少要对此负部分责任。无论如何，他和萨拉赫在重返红军时都受到了球迷的热烈欢迎。

此后，两人也继续表现。马内回归后有四个进球，萨拉赫有五个。

克洛普称他们是"自然的力量"。

克洛普知道自己可以依靠他们的体能和水平，当然，也可以依靠他们的精神韧性。无论附加赛的结果如何，都不要指望它会影响这两名球员在利物浦的表现水平。

"这两个孩子是真正的勇士，"克洛普在非洲杯决赛前说道。"他们一直在准备，从不担心假期或休息日。”

"没有人问他们将如何处理成功或失败，我不认为这将是一个问题。"

当然，围绕萨拉赫和马内的更大问题是他们在利物浦的合同情况。

两人都将在今年夏天进入各自合同的最后12个月，从目前的情况来看，在续约方面几乎没有任何进展的迹象。

萨拉赫吸引了更多的关注，这是因为他的状态稳定性和他的经纪人在社交媒体上的煽风点火，但马内也面临着一个不确定的未来。

在最理想的情况下，萨拉赫希望留在安菲尔德，但肯定有一些俱乐部希望让他做出决定，无论是今年还是明年。

我们知道，利物浦已经开始为克洛普的下一支伟大的球队做准备了。

像若塔、科纳特、埃利奥特和路易斯-迪亚斯这些新援，利物浦在签下他们时都考虑到了未来，而其他人——入阿诺德、罗伯逊、范迪克、法比尼奥、阿利森——都有长期合同在身。

萨拉赫和马内（以及在较小程度上的罗伯托-菲尔米诺）尚未续约的事实肯定让球迷们感到担忧，有很多人认为，俱乐部的所有者芬威体育集团正准备在今年夏天出售他们的明星前锋之一，或者也许是同时出售两个。

这似乎不太可能，尤其考虑到我们知道利物浦愿意给萨拉赫一份合同，使他成为俱乐部历史上收入最高的球员。

人们仍然乐观地认为双方最终会达成协议，尽管在这个时间点上，这看上去似乎还有些遥远。

至于马内，情况则似乎更冷淡一些。据说他对自己的处境很"放松"，但已经开始有报道将他与其他俱乐部联系起来。在没有解决方案的情况下，未来几周的转会传闻很可能会增加。

不过，首先，也是最重要的，他和萨拉赫都有重要的事情要处理。

塞内加尔在非洲杯上获得了荣誉，但埃及能否通过两回合的比赛复仇并在世界杯上获得一席之地？

无论发生什么，利物浦的男孩们将再次发挥巨大作用。