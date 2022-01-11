萨拉赫：我没有要求疯狂的新合同 续约主动权在俱乐部手上

萨拉赫表示自己对新合同的要求并不疯狂，同时坚称续约的主动权在俱乐部手上。

自从2017年加盟利物浦之后，萨拉赫一直是球队的头号球星，他在229场比赛中打入了148球。

他的出色发挥帮助红军赢得了英超冠军和欧冠冠军，但现在他已经进入合同的最后18个月，关于他未来的猜测也多了起来。

尽管关于皇马和巴萨的绯闻不断，但萨拉赫一直表示自己愿意续约留队。然而现在，这位29岁的埃及球星表示自己还没续约，是因为他还未收到俱乐部开出的合适的合同。

他告诉GQ杂志：“我想留下，但主动权不在我手中，而是在俱乐部手中。”

“他们知道我想要什么，我没有提出疯狂的要求。重要的是当你要求得到某些东西，而他们表现出他们可以给你这些东西，是因为他们欣赏你为俱乐部所做的事情。”

“我已经在利物浦五年了，我很了解俱乐部，我爱这里的球迷们，球迷们也爱我。但我已经告诉了高层我的情况，主动权在他们手中。”

本赛季萨拉赫延续了出色的状态，至今他在各项赛事中出场26次已打入23球，被广泛誉为当今世上最好的球员之一。

不过在去年的金球奖评选中，他只排名第七，谈及自己是否仍希望赢得金球奖时，萨拉赫说道：“我想成为世界最佳球员，但即使我没有赢得金球奖，我也有很好的生活，有时候金球奖只是政治。”

谈及自己生涯的其他主要目标，萨拉赫表示：“我想再次晋级世界杯，我想要赢得非洲杯冠军。”