萨拉赫马内奥巴梅杨等被提名非洲足球先生

相关机构公布了2019年奖项的30名候选人名单，包括利物浦两名前锋和阿森纳球星。

穆罕默德·萨拉赫提名为2019年非洲足球先生的初步候选人，他的目标是连续第三次获得非洲足球先生这个奖杯。

去年，萨拉赫在2018年里分别代表利物浦和埃及国家队攻入44粒进球，并以32粒进球的成绩成为2017-18赛季英超金靴奖得主。

如果这位埃及球星再次获得该奖项，他将成为他职业生涯中第三位最多三次被评为非洲大陆最佳球员的球员，与AC米兰球星乔治·维阿和前马赛球星阿贝迪·贝利并列。只有亚亚·图雷和萨缪尔·埃托奥曾四次赢得过这一奖项。

这位27岁的球员今年将面临红军队友马内的竞争。这位塞内加尔国脚是上赛季英超联赛的最佳射手，他和萨拉赫一样打进了22粒进球，和他一起入选的还有利物浦球员纳比·凯塔。

阿森纳前锋皮埃尔-埃默里克·奥巴梅杨也入选了30人的名单，并于2015年获得过该奖项。

萨拉赫、马内和奥巴梅杨是前两季该奖项的最后三名候选人。

曼城和阿尔及利亚前锋马赫雷斯也在非洲足球联合会(CAF)公布的提名名单之列，他曾在2016年获得该奖项。

奥巴梅杨的阿森纳队友、来自科特迪瓦的尼古拉斯·佩佩、莱斯特城的尼日利亚中场威尔弗雷德·恩迪迪和阿斯顿维拉的中场球员特雷泽盖也在提名名单之列。

同时，代表塞内加尔的巴黎圣日耳曼队的伊德里萨·盖耶也是一名有力的竞争者，而那不勒斯队的后卫卡里杜·库利巴利也重新回到了名单上，他在去年错过了提名。

其他被提名的欧洲著名球员有阿贾克斯双星安德烈·奥纳纳和哈基姆·齐耶赫，他们在上赛季帮助荷兰豪门收获国内双冠王。其他提名者还有马竞的托马斯·帕泰，多特蒙德的阿克拉夫·哈基米和水晶宫的边锋维尔弗里德·扎哈。

今年晚些时候，候选名单将缩小到三名球员，最终的获胜者将于2020年1月7日在埃及的颁奖典礼上被宣布。