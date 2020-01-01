萨拉赫透露了自己加盟利物浦后问克洛普的第一个问题：马内怎么办？

这名埃及前锋承认，他不确定自己2017年刚刚加盟利物浦时能否如愿占据主力右边锋的位置。

穆罕默德·萨拉赫透露，他在签约利物浦后问尤尔根·克洛普的第一个问题是，关于他是否能够取代萨迪奥·马内成为右边锋位置上的首选。

2017年夏天，萨拉赫以3700万英镑的价格从罗马转会到了利物浦，开始了自己的第二次英超联赛之旅。

这名埃及国脚之前在切尔西没能站稳脚跟，这也是为什么利物浦在为他支付这笔转会费时引发其他人争议的原因之一。

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然而，这位28岁的球员很快证明了自己的身价，他成为了英超单赛季进球最多的球员，并在此基础上帮助利物浦赢得了一系列重要荣誉。

萨拉赫在2018-19赛季连续两次获得英超联赛金靴奖，与此同时还帮助克洛普的球队征服了欧冠联赛，在决赛中与马内和罗伯托·菲尔米诺组成了令人生畏的锋线三叉戟。

这位前切尔西的失败者在本赛季的英超征程中又打入了17粒进球，比马内多进了2个，而塞内加尔人在萨拉赫来到安菲尔德后，就被迫成为了球队的左边锋。

萨拉赫承认，他在加盟之初就向克洛普询问了关于利物浦前场三人组中右边锋人选的问题，因为担心他将不得不与马内竞争上岗。

这位红魔球星告诉贝因体育:“他和我谈了很多，他的未来计划让我非常兴奋。不过我问他的第一个问题是‘萨迪奥·马内怎么办？’因为我们踢同一个位置，而他告诉我，‘马内会移动到左路。’”

萨拉赫和马内在9月份利物浦3-0战胜伯恩利的比赛中出现在了媒体的头条。

在比赛的一个关键时刻，前者选择了射门而不是传球给处于更好位置的队友，这让塞内加尔射手表现出了明显的愤怒之情，并在不久后被替换下场。

针对这件事，萨拉赫强调为了利物浦的集体利益，两人很快就化解了分歧，他补充道:“我们达成和解没花费太多时间，这并不是一场大型冲突，只是比赛中的小插曲，我们很快就忘记了这件事，并继续帮助对方打入进球。”

上周，利物浦拿到了30年以来俱乐部的第一座英格兰顶级联赛冠军奖杯，在联赛还剩7场比赛的情况下，目前他们在积分榜上以23分的巨大优势领先着卫冕冠军曼城。

当被问及谁是本赛季的最佳球员时，萨拉赫表示他相信俱乐部队长亨德森在中场的杰出贡献应该得到认可。

他表示:“你无法说出谁是最好的球员，因为我们有很多优秀的球员，如果你问10个人‘阿利松是最好的球员吗？有九个会同意这一说法。”

“但是如果你把这个名字换成，阿诺德、亨德森、维吉尔·范戴克、萨拉赫和马内，也会得到类似的结论。”

“我们度过了一个伟大的赛季，但如果我必须选择一个最佳球员，我会选择亨德森，因为他是我们的队长，他在利物浦这家俱乐部已经8到9年了，面对过无数次的批评与冲击，并且战胜了这一切。”

“他是一个伟大的人，总是试图帮助每个人。”

萨拉赫总结了他对利物浦未来的雄心壮志:“我们现在是一支非常优秀的球队，如果我们能够延续同样的表现，我们将赢得更多的奖杯，这是我们的目标。”

“我不会停止对冠军的追求，我会为自己设下一个又一个新挑战，时刻提醒自己要保持对胜利的渴望。我的抱负没有限制，我会努力在未来几年表现得更好。”