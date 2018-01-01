萨拉赫逃过假摔指控 对阵枪手蓝军上场没问题

利物浦的埃及前锋可以在面对枪手和蓝军的比赛中出场，因为他在对阵纽卡斯尔的比赛中获得的点球的方式将不会被追究。

萨拉赫将不会因节礼日利物浦4:0战胜纽卡斯尔的比赛中获得点球一事而面临英足总的处罚。

红军前锋萨拉赫在被杜米特用力拉拽后似乎很轻易地就倒地了，喜鹊主教练贝尼特斯在赛后接受天空体育的采访中称他的点球得来的“太轻易了”。

他说：“比赛中的点球决定了胜负，半场的时候比分是1：0，但当我们丢了第二个球时，我们在对阵一支非常好的球队做出反应时就更加困难了。”

“第二个进球至关重要，它给了他们更多信心，对我们来说也带来了更多困难。你必须承担更多风险，更加开放，然后你会犯更多错误，为此付出代价。”

然而，足总已经证实下半场的事件并没有达到构成欺骗比赛官员的门槛。

埃及国脚本可能面临禁赛两场的处罚，但现在他可以自由参加与阿森纳和曼城的比赛了。

前英超裁判马克·哈尔西曾向《太阳报》建议，应该采取行动，他说:“如果模拟结果一致，萨拉赫应该面临禁赛两场的处罚。”

“纽卡斯尔后卫保罗·杜米特的确把手放在了萨拉的胳膊上，但利物浦前锋不需要那样倒地，这是一种模仿表演。”

“尼亚斯和兰兹尼在上个赛季因为‘欺骗裁判’被禁赛两场。”

“萨拉赫和他们一样，很容易就倒在了地上，因此也应该面临同样的惩罚。”

“有关部门需要迅速采取行动，因为这样的事件在世界上最好的联赛中经常发生。”

萨拉赫现在已经被通知无需禁赛，他在周三赢得的点球将洛夫伦获得的领先优势扩大了一倍，之后沙奇里和法比尼奥的进球进一步帮助球队在英超积分榜上领先优势扩大到了6分。

萨拉赫本赛季已经攻入12球，1球落后于联赛号得分手奥巴梅扬。