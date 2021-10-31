萨拉赫谈自己对曼城和沃特福德的神奇进球：如果你在街上踢过球 你就会这么做

这位红军球员是本赛季英格兰顶级联赛的头号射手，现在他讲述了自己是如何在对阵沃特福德和曼城的比赛中打入那些世界波的。

萨拉赫讲述了他是如何在英超对阵曼城和沃特福德的比赛中为利物浦攻入两粒神奇进球的，这可以说是他职业生涯中最高产的表现。

这位利物浦是本赛季英超顶级联赛的头号射手，在10月的国际比赛日前后，他分别以两粒出色的进球展现了自己的球技。

谈及对曼城那个过掉四名后卫之后的进球，萨拉赫说道：“安菲尔德的声浪令人感到难以置信，球迷们都非常激动。”

“对我来说，第一脚触球是最重要的。我的计划是把左后卫拉到身后，控制住球，或者如果他回防得很快，试着扛住他，然后面对中后卫。”

“一旦皮球飞入了网窝，那感觉令人难以置信。”

两周后，在国际比赛日结束后，萨拉赫在对阵沃特福德的比赛中又打进类似一球，他摆脱了5名防守球员后破门。

“当我跑进禁区时，每个人都在要球！如果你在街上踢过球，你就那样做；如果你没在街上踢过球，你就不会这么做。”

“当我带球过掉第一个防守球员的时候，我的感觉和曼城的那个进球完全一样。我内切是因为我不知道中后卫是否会认为我会像对曼城时那样做。”

“当你看到球进入球网的时候，那感觉很好，因为我不希望有人在边线或其他地方救险，这就是让这个进球更棒的原因。”