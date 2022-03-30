萨拉赫被激光笔扫射并扔杂物 埃及足协对塞内加尔提出投诉

萨拉赫在埃及对阵塞内加尔的世界杯附加赛中错过了一个关键的点球，在罚点球前他被球迷的激光笔疯狂扫射，并在离场时被扔杂物。

这促使埃及足协对他们的对手提出了"种族主义"投诉，这场失利意味着萨拉赫和他的队友们将错过卡塔尔世界杯。

在首回合1-0战胜塞内加尔后，埃及在次回合第四分钟就丢球，比赛最终被拖入点球大战。

在比赛期间，主场球迷不断用激光笔照射场内，而在点球大战中，这一情况最为严重。

在萨拉赫射失点球前，可以看到有数十支激光笔照在他脸上，最终埃及点球1-3不敌塞内加尔，无缘世界杯。

而在萨拉赫下场时，他遭到塞内加尔球迷的杂物投掷，不得不在安保人员的护送下离开。

赛后，埃及主帅奎罗斯辞职，结束自己自去年9月接手的这份工作。

虽然他们没有具体谈到激光笔，但埃及足协确认，他们已经根据塞内加尔球迷的行为提出了投诉。

在他们的Instagram页面上发布的投诉还声称，在比赛期间，有人举起了针对萨拉赫的种族主义横幅，同时还发布了他们的球队大巴在比赛前遭到球迷攻击后受损的照片。

"埃及足协已经在两队比赛开始前向比赛观察员、安全官员、非洲足联和国际足联提出了对塞内加尔的正式投诉，"埃及足协写道。

"在看台上出现了针对球员，特别是针对穆罕默德-萨拉赫的攻击性标语后，埃及队的表现受到了种族主义的影响。”

"此外，塞内加尔球迷还恐吓埃及球员，在热身期间向他们投掷瓶子和石块，并攻击埃及队的大巴，造成玻璃破碎和一些人受伤，投诉中附有图片和视频记录。"