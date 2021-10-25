萨拉赫英超已进107球 超越德罗巴成联赛头号非洲射手

这位埃及球星超越了这位切尔西名宿，并成为第一位在三场客场对阵曼联的比赛中进球的红军球员

利物浦球星萨拉赫现在已经超过德罗巴，成为英超历史上进球最多的非洲球员。

这位埃及国脚在今天凌晨客战曼联的比赛中打入3球，帮助利物浦5-0大胜死敌。

萨拉赫现在在英格兰顶级联赛中已经打入107球，超过了切尔西名宿德罗巴，后者的英超进球数为104球。

萨拉赫仅仅用了167场比赛就达成了这一里程碑。

这107个进球里有两个进球是在他效力切尔西的时候打进的，现在他已经为利物浦在英超出场154次，打进105球。

马内也在英超的非洲球员进球榜上名列前茅，他目前已打入100球。

在对阵曼联的比赛中，萨拉赫的首粒进球也创造了新的历史。

他是红军历史上第一位在老特拉福德球场连续三场比赛进球的球员，并且已经在各项赛事中连续十场进球。

此外，萨拉赫也成为18年来首位在老特拉福德球场为客场球队打进三粒进球的球员，上一位做到的人是2003年皇马的罗纳尔多。

这位29岁的球员本赛季各项赛事出场12次，打进15球，表现非常出色。

萨拉赫对球队今天的表现和比分都很满意，他在赛后告诉天空体育：“我认为5-0赢下这场比赛很棒，我们在赛前就知道如果没有踢出自己的风格，这场比赛会很艰难。”

“我们知道曼联会进攻并拼尽一切，所以我们也必须付出100%。我们只是试着踢我们的足球，通过利用中场来创造更多的机会。我们做到了，并且很幸运能进球。”

“只要球队继续赢球，我就很高兴，我会尽自己最大的努力为球队赢球。”

“我们知道赢得英超联赛需要付出什么，我们两年前就做到了。这是一场重要的胜利，但也只是三分而已。”

“我们努力赢得每一场比赛，努力赢得冠军。我们需要比赛来赢得一切。从季前赛的目标来看，我们需要赢得联赛冠军，希望我们能做到。”

“半场结束后，我们在更衣室里讨论要继续努力，尽可能多地进球。”