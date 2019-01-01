萨拉赫“自私”没毛病 欧文：我当年就很自私

前红军攻击手欧文承认，作为前锋在某些情况下更关注自己很有必要，而队友也需要有不一样的心态。

上周3-0客场战胜伯恩利的比赛中，马内在下半场被替换下场，他一度愤怒咆哮，疑似对队友萨拉赫带球缺乏配合意识感到不满。不过主帅克洛普在赛后称这点意外不过是感情流露，希望以此淡化事件的影响。

前英格兰国脚欧文也曾在安菲尔德效力长达八年之久，他认为前锋以自我为中心并不是什么坏事。

欧文告诉ESPN FC：“一方面，你拥有萨拉赫，一位只专注于破门，希望成为射手的球员。另一方面，你拥有马内，他也喜欢进球，在有需要的时候，他也会变得自私，但在传球上他要更加慷慨。”

“我认为你可以在其中找到平衡，但这事前几天一直在发酵。我在电视上看了与伯恩利的比赛，我当时就说‘你看到了吗？好几次萨拉赫本来都应该传球的。‘”

“当然，这事一下子就炸锅了，我从好多渠道都听到了消息。这些问题一直存在，克洛普的职责就是去缓和情况。”

“就是要有一个自私的，一个不自私的在一起，否则你永远也别想取得进球。我最好状态的时间是和赫斯基配合的时候，他特别的不自私，而我又特别的自私，就那么回事。”

“但如果把我放在和另一位自私的球员在一起，另一位对进球充满渴望的前锋，你们就不一定也会这么投缘。”

“我不认为这中间会留下什么问题。”

“下次萨拉赫拿球，如果有更好的机会的话，他可能会更容易意识到自己必须把球传出去。”

“如果他这样做了，那我认为过去的事很快就会被大家遗忘。这种事情哪个更衣室都有，吵架不可避免。”