萨拉赫现在是世界上最好的球员吗？

这位利物浦球星在新赛季取得了令人振奋的开局，进一步巩固了他在安菲尔德的地位，同时有可能在全球达到新的高度

甚至连四分之一的机会都没有，是吗？

利物浦对阵曼城的比赛进行到第76分钟，当萨拉赫接到柯蒂斯-琼斯的传球时，他背对着球门，身边有三名防守队员。他在点球区的左角，被包围着，没有办法造成真正的威胁。

至少我们是这么认为的。

一瞬间，萨拉赫将技巧、力量、平衡和独创性完美地结合在一起，他摆脱了坎塞洛、福登和B席，然后晃过了拉波尔特，最后以毁灭性的精准，射门攻破埃德森的十指关。

天空体育评论员加里-内维尔称赞这是来自另一个星球的进球，而克洛普则在赛后表示人们将在五六十年后仍谈论这个进球。

克洛普说道：“只有世界上最好的球员才能打进这样的进球，绝对的超凡。”

现在世界上还有谁比萨拉赫踢得更好吗？这是一个合理的问题。这位埃及国脚多年来一直是表现出色，但他的水平很少比现在更高。

前利物浦后卫卡拉格周日表示：“我认为此刻世界上没有人比他更好的球员了，我真心这么认为。”

前布莱克本球员克里斯-萨顿表示同意，他说道：“我们不用再争吵他是不是比梅西和C罗更强，此时此刻，萨拉赫比他们两人都要出色。”

鉴于萨拉赫的表现，你很难反驳这一说法。本赛季，他已经有9个进球和3次助攻。如果我们想比较一下，C罗有5个进球，而梅西在转会到巴黎圣日耳曼后只有在对阵曼城的比赛中取得一个进球。

与此同时，萨拉赫在最近七场比赛中都有进球，追平了他在2017-18赛季创下的个人纪录。在那场比赛中，他在各项赛事斩获44粒进球，而最近的证据表明，这个赛季他离这个数字不会太远。

卡拉格说道：“他是利物浦有史以来最伟大的球员之一，利物浦名宿罗杰-亨特最近离世，他是有史以来最伟大的射手之一。而萨拉赫也在这一行列，这一点毫无疑问。”

萨拉赫对利物浦的重要性再怎么强调也不为过。自2017年从罗马加盟以来，他已经在212场比赛中打入134粒进球并送出46次助攻。他曾两次获得金靴奖，赢得PFA年度最佳球员奖、欧冠冠军、英超冠军、欧洲超级杯冠军和世俱杯冠军。在安菲尔德的4个赛季中，他分别打进44球，27球，23球和31球。在这段时间里，他只缺席了7场联赛。

曾在佛罗伦萨与萨拉赫合作过的理查兹说道：“他绝对是杰出的，他是强化版的罗本和里贝里，他的进球数据让许多欧洲中锋相形见绌。”

萨拉赫的出现，使利物浦成为本赛季冠军的有力争夺者。阿利森、范迪克和马内是至关重要的，阿诺德、罗伯逊和法比尼奥都很出色，但萨拉赫才是与众不同的那一个。

理查兹补充道：“没有萨拉赫，利物浦本赛季就没有冠军争夺了。很简单，他是不可替代的。”

让萨拉赫如此特别的不仅仅是进球的数量。而是它们的重要性以及多样性。

前利物浦前锋克劳奇说道：“他能进各种各样的球，他是那种你知道会他要干什么的球员，你知道他想要做什么，但你就是无法阻止他。”

萨拉赫上赛季的进球为利物浦贡献了17分，他本赛季的开局也是如此。他已经在对阵切尔西和曼城的比赛中都有进球，在对阵利兹联的比赛中也有进球。在欧冠联赛中，他对AC米兰打入扳平球，对波尔图攻入了至关重要的第一个进球。在利物浦的欧洲最佳射手榜上，只有杰拉德排在他的前面。

前曼联和英格兰后卫费迪南德说道：“看他踢球是一种享受，他就像一个在禁区内的杀手。”

“他绝对是个杀手。去看看萨拉赫和他的表现。他经常统治并摧毁顶级球员。他让比赛看起来轻松，让足球看起来轻松。萨拉赫拥有一切。”

那现在谁能与他平起平坐呢？谁是世界上最好的运动员？

梅西和罗纳尔多自然会一直在人们的谈论中，尽管他们已经分别34岁和36岁了，他们的巅峰时期肯定已经过去了。

姆巴佩被普遍认为是接替这两位球员的人选，但到目前为止，他的数据仍落后于萨拉赫。姆巴佩本赛季至今为巴黎圣日耳曼打进4球，助攻5次，令人印象深刻，但还不够好。

在德国，莱万多夫斯基的火热势头已经持续了十年。他本赛季已经为拜仁慕尼黑打进了14球。去年，这位波兰球星因为新冠疫情未能获得金球奖，而他在德甲的破纪录壮举证实了他是最致命、最稳定的球员之一。

哈兰德可能是莱万多夫斯基的王位继承人，从彻头彻尾的九号球员来看。这位21岁的多特蒙德球星本赛季打入了11粒进球——尽管其中3粒是在德国杯对阵低级别联赛对手时打进的——他看起来像姆巴佩一样，已经准备好主宰未来几年的足坛。

与此同时，本泽马是另一位目前状态火热的前锋。本赛季的皇家马德里远非一支出色的球队，但他们的法国球星已经打进了10个球，并且将在本赛季再次承载他们所有的希望。33岁的本泽马在他职业生涯的巅峰时期一直生活在C罗的阴影下，他仍然是世界上最被低估的超级巨星之一。

萨拉赫也是被如此形容的。周二，英国一家最大的报纸的网站上发表了一篇文章。

报题写道：“萨拉赫是世界上最好的球员，那么为什么他没有得到更多地崇拜呢？”

利物浦球迷对此表示反对，这是可以理解的。他们问：“进一步偶像化萨拉赫？如何做到？他已经是超级偶像了！”

无论是主场还是客场，每一场比赛球迷都会高唱萨拉赫的名字。没有哪个球员能在俱乐部的商店里卖出更多的球衣。没有哪位球员能比他更受球迷的追捧。

球迷们迫切希望他能签一份新合同，他现在的合同已经接近最后18个月了。如果他在其他地方被低估，那么他肯定不会在安菲尔德被低估。

前利物浦后卫里瑟本周告诉够力足球：“你不可能不喜欢萨拉赫，他一直在继续，一直在进球，他总是微笑着，他就是停不下来。”

“这么多年来，他所做的一切都是不可思议的，我希望他还能继续留在我们身边。”

没有任何红军球迷会对此提出异议。无论萨拉赫在默西塞德郡待多久，他都应该受到珍视、享受和崇拜。我们可能再也见不到与他一样出色的球员了。

世界上最好的球员？他真的有可能是。