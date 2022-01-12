萨拉赫如何从埃及少年成长为全球巨星

萨拉赫正在激励非洲的下一代，他是非洲国家杯上最大的亮点。

事实上，这位利物浦前锋现在是足球界最大的明星之一，是阿拉伯人和非洲人的榜样，他们希望复制他的职业生涯，而他回到非洲足球的最大舞台，提醒人们他的登顶之旅是多么的不可思议。

萨拉赫直到14岁才被球探发现，但随后他加入了位于开罗的阿拉伯承包商俱乐部——现在被称为阿拉伯建筑。这意味着从他的家乡纳格里格出发，要走三个小时的路程，但这次加盟得到了回报，因为正是在首都踢球时，他被SPOCS足球机构的创始人和经纪人萨沙-艾姆帕赫发现了。

在亲自观察了这位少年神童，并与萨拉赫、他的家人和俱乐部会面后，埃姆帕赫帮助这块璞玉获得了在欧洲发光的机会。

"他当时在一家埃及超级联赛俱乐部效力，但萨拉赫并没有在那里踢上球。他坐在板凳上，因为他很年轻，"埃姆帕赫告诉够力足球。"但我们马上就知道，他是一个了不起的人才。”

"我们认识了他的家人，在埃及和他们呆在一起并建立了友谊。我们在欧洲推销他，但这并不容易。进出该国的机票费用很高。”

"我们不得不与他的俱乐部和欧洲俱乐部进行了大量的谈判，这些俱乐部有着不同的文化。很多欧洲俱乐部说不，因为萨拉赫之前只在埃及踢球。"

"我们已经为埃尔内尼和特雷泽盖做了类似的交易，最近的还有穆斯塔法-穆罕默德，他从扎马雷克去了加拉塔萨雷。"

"所以我们能够帮助他，最终，萨拉赫去了巴塞尔俱乐部试训，他得到了合同，在欧冠联赛中踢球，剩下的就是历史了。"

残酷的现实是，有一大堆不利于非洲人才的因素，这些因素可能会阻止其他年轻人模仿萨拉赫，并使他们走向巅峰。

在疫情之前，非洲的球探很少，但埃姆帕赫描述的情况是，现在经常只有他的代理公司SPOCS和红牛（RB莱比锡和萨尔茨堡的所有者）考察非洲大陆的顶级青年比赛。

此外，来自欧洲及其五大联赛的第二代和第三代非洲球员接受非洲国家队征召的情况也在增加。

埃姆帕赫还认为，目前国际足联的规则阻碍了非洲的人才，球员在18岁之前无法与欧洲俱乐部签约，从而错过了加入世界上最好的青训学院的重要发展期。

"如果一个非洲国家想赢得世界杯，这个规则必须改变，年轻球员必须能够在16岁时离开非洲，"埃姆帕赫说道。"当欧洲顶级联赛或俱乐部找上门来时，他们应该更容易获得签证。”

"这项规则本来是为了保护他们的，现在实际上成了一种不利因素。他们在工作签证方面也有限制，疫情正在使情况变得更糟，所以这并不容易。”

"很多人才因为行政管理的失败而无法兑现潜力，非洲并不缺乏人才，这是非洲与欧洲的主要区别。”

"莱比锡和萨尔茨堡有很多非洲人才，但这只是其中的一部分。下一个萨拉赫、埃辛和德罗巴正在出现，但政策需要改变，以帮助非洲大陆。"

非洲国家杯是整个大陆在世界舞台上展示其价值的另一个机会。

埃姆帕赫预计，很多俱乐部很快就会来询问他那总身价2.8亿英镑的客户群，包括加纳前锋本杰明-泰特和切尔西后卫巴巴-拉赫曼。

也会有俱乐部来咨询一些不是他旗下的非洲球员。事实上，他认为欧洲的顶级俱乐部如果想在1月转会窗口关闭前做出精明的签约，就应该密切关注非洲杯。

"在加纳，我们有阿卜杜-法塔乌-以撒哈库，他赢得了非洲的最佳年轻球员奖，是一个令人兴奋的人才，"埃姆帕赫补充道。

"还有本杰明-泰特，他不是新人，但他已经在职业足坛待了一段时间，他已准备好兑现。两年前有英超球队想签他，他很可能为加纳首发。我认为他可以回到英格兰或德国。”

"福图是埃及联赛中最好的球员。他是一个速度非常快的左后卫，擅长过人。他可以在最高水平的赛事中踢球。”

"还有来自几内亚的希拉，我希望每个人都能去看他。他真的很了不起，他有来自大联盟球队的关注。还有帕佩-玛塔尔-萨尔，托特纳姆热刺从梅斯那里签下了他。”