萨拉赫不满瓜帅‘联赛重要’观点：欧冠才是最好的

曼城主帅认为，要想在国内取得成功，整个赛季所需要的努力要比赢得欧洲冠军更加艰难。

瓜迪奥拉声称每个赛季赢得英超联赛都是最重要的，而萨拉赫对此做出了回应，他声称冠军联赛才是每个人都想赢得的奖杯。

萨拉赫和利物浦队友们上赛季在欧洲赛场上拔得头筹，在马德里的决赛中战胜热刺，赢得了俱乐部的第六座欧洲冠军杯。

与此同时，瓜迪奥拉带领曼城在英格兰取得了史无前例的国内三冠王，但在冠军联赛中却表现不佳，他的球队在四分之一决赛中被热刺淘汰出局。

尽管被广泛认为是他那一代人中最优秀的教练，这位加泰罗尼亚人自2011年执教巴塞罗那以来还没有获得过欧洲大陆最高荣誉，自2016年来到伊蒂哈德球场以来，曼城从未打进过欧冠八强。

在4月份输给热刺的比赛中，瓜迪奥拉声称在国内的成功比在欧洲更有意义。

“我很抱歉，但更重要的是这些家伙整个赛季的表现。”

但是萨拉赫不同意曼城主帅的观点，他认为如果能在冠军联赛和英超冠军之间做出选择的话，他们都会选择冠军联赛。

“说实话，我不知道他(瓜迪奥拉)是这么说的，但我认为如果让他选择，他会选择冠军联赛。”萨拉赫告诉CNN。

“这是我的意见。我说的不是他，而是我的意见。这是足球赛事中最大的比赛，所以每个人都想赢。”

“每个教练，每个球员都想赢球，梦想着赢球。所以，当然，英超联赛也很重要，但冠军联赛仍然是最重要的比赛。”

关于赢得冠军奖杯，他补充道:“这是每个人的梦想，整个城市、所有球员的梦想，赢得冠军联赛是如此重要的事情。”

“所以每个人都享有那个特别的时刻。我感觉自己就像一个梦想成真的孩子。”

萨拉赫的下一场比赛将在周三进行，届时利物浦将在伊斯坦布尔举行的欧洲超级杯上对阵欧联杯冠军和本土对手切尔西。

这位埃及国脚期待着与他的前东家对阵，虽然他们在新主帅兰帕德的带领下还未站稳脚跟。

他补充道:“我喜欢这些比赛。重要比赛和决赛。他们想在新教练的带领下赢球，我们也想赢球。”