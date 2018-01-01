萨拉赫：不是所有的英雄都穿戴披风

利物浦前锋在球场上度过了一个精彩的2018年，但是埃及人的积极影响力在球场外被广泛感受到。

对肖恩·布朗来说，这是一个重要的星期。

穆罕默德·萨拉赫让这个星期成为他和他的家人永远不会忘记的一周。试着告诉这位利物浦的死忠球迷，红军的埃及之王丝毫不比皇室家族逊色。

肖恩的女儿露西今年13岁，拥有人类不该拥有的命运。仅6个月大时，她就因感染病毒而严重残疾。现在，她患有脑瘫和癫痫，严重发育迟缓。八年前，她被诊断为霍奇金淋巴瘤，需要进行骨髓移植。简单地说，如果勇气是财富，露西将是世界上最富有的人。

今年5月，利物浦正在为欧冠决赛做准备，肖恩在推特上发布了一段露西的视频——他的女儿坐在轮椅上，对着镜头浑然不觉，自言自语地唱着歌。

“莫·萨拉赫，莫·萨拉赫，莫·萨拉赫，在边路跑上又跑下。萨拉赫，萨拉赫，萨拉赫，拉啊啊，就是埃及之王。”

潮水般的回复接踵而至，其中包括红军传奇罗比·福勒。这条推特获得了2000多个赞，视频被观看了5万多次。

其中一位观众就是萨拉赫本人。

肖恩说:“有人告诉我是丹尼·英格斯安排的。丹尼为残疾儿童和慈善机构做了很多工作，他看过视频，然后把它拿给萨拉赫和球队看。”

据梅尔伍德的一位消息人士透露，萨拉赫的回答是“我们能为她做些什么呢？”

很快，一件签了名的球衣被送到了布朗夫妇位于市中心以南丁格尔的家中。对一些人来说，这是一个小小的举动，但对一个红军死忠球迷家族来说，却是一个巨大的举动。永远不会被遗忘。

“我给她穿上，拍了张照片，然后她就不肯脱下了。”肖恩笑着说，“我得把它从她身上拽下来才行！”

“人们可能会说这是一个小小的举动，但对我来说不是——这是一个有着重大意义的行为。很多人都在谈论足球运动员和他们的薪水，以至于他们与球迷失去了联系。但在我看来，萨拉赫的所作所为表明了他是一个什么样的人。花点时间看一下视频，然后送来了一件球衣，这是在太棒了。”

“他还做了许多其他没人注意到的事情。对我来说，他是一个真诚的人，关心支持者，意识到他们是多么的热情。”

“现在露西完全知道莫·萨拉赫是谁了，所以每当她看到他的照片，她就会喊‘爸爸，爸爸!莫·萨拉赫!’。她认得出他是谁，记得他的脸。当我在现场看比赛的时候，每当这首歌响起，总是能让我笑得更开心。我对这个球员100%支持。”

萨拉赫对利物浦的影响是显著的。自2017年夏天从罗马来到红军以来，各种纪录几乎每周都在变旧。他在默西塞德郡的处子赛季带来了44个进球，其中很多都令人十分难忘。他的前50粒进球仅仅在65场比赛后就完成了，比俱乐部历史上其他球员要快12场。

当然，这些突破都有很好的文档记录。但鲜为人知的是，这位来自埃及纳格里格村的26岁年轻人说话谦逊、语气温和，他对自己的第二故乡产生了怎样的影响。

肖恩•布朗的故事很感人，但并不少见。例如，当萨拉赫听说利物浦球迷肖恩•考克斯在4月份欧冠半决赛前遭到罗马球迷的攻击而为了活命逃离赛场后，他向组织者送出了一件签名球衣。这件球衣最后换回了1400英镑给到考克斯的家人。红军的工作人员注意到，萨拉热队的球衣往往比其他球员的更抢手，而萨拉赫球员本人也积极主动地寻找方法来回应和自己有关的许多要求。

利物浦是一个让球员成为英雄的俱乐部，在萨赫是他们真正值得骄傲的一名球员。

在安菲尔德以南大约3英里的利物浦市中心，一群支持者聚集在一起，摄像机时刻准备着。自拍时间。和萨拉赫一起的自拍时间。

这是巴奈特街，今年5月，当地一位名叫盖伊·麦金利的街头艺术家受委托绘制了一幅长6米、宽3米的“歌颂萨拉赫”（Ode to Mo）的壁画。

在尼罗河金色的微笑的旗帜下，它描绘了一个微笑的萨拉赫，旁边还配上了一行由穆萨·奥克旺加撰写的诗歌。

利物浦的穆罕默德·萨拉赫

穆斯林大师

开罗的英雄

尼罗河金色的微笑

世界上跑得最快的埃及人

眨眼…你会想念他的

他每场都会进球

所以一旦比赛开始

安菲尔德成了他的祈祷垫

考虑到他已经在默西塞德郡呆了一年多一点，这是一个值得纪念的事情。杰拉德和卡拉格从来没有得到过这种待遇。

福勒的脸，伊恩·拉什的脸，约翰·巴恩斯的脸，他们都没有像这样盯着购物者。

今年7月，萨拉赫在纽约时代广场的一幅有着自己画像的建筑前发布了一张自己的照片。世界各地也有类似的画作，包括在他的埃及故乡。他的品牌建立在谦逊、正直和目标的基础上，在过去12个月里走向全球。

回到利物浦，距离巴斯奈特街几英里的地方，一场当地8岁以下儿童足球比赛正在如火如荼地进行。那里的人们健康而有礼貌，4G球场无可挑剔，足球水准令人印象深刻。

一个美妙的进球发生了。进球者高兴地向角旗区飞奔而去。队友们都堆成山一起庆祝？这次不是。这个年轻人跪在地上，模仿萨拉赫每次进球后的祈祷。

他不知道萨拉赫为什么这样做。起码目前不会了解。“但在某个时候，他们中的一个会问。”球队的教练说，他自己的儿子也在比赛，“所以他们会了解他的文化和宗教。这就是足球运动员可能对孩子带来的影响。他们可以睁开眼睛去看那些他们从未注意到的东西。”

当然，宗教是萨拉赫生活的重要组成部分。每个星期，他和队友马内——另一名虔诚的穆斯林，都会前往利物浦当地的一座清真寺，参加周五的祷告。选手们混在一起摆好姿势照相，不过现在他们这种行为被认为是正常的。无论如何，萨拉赫和马尼都不是法庭宣传的对象。

在穆斯林社区内外，人们希望这些球员以及他们在足球场上的成就能够帮助打破宗教、包容性和多元文化主义方面的障碍。如今，右翼势力正在推动恐伊斯兰议程——这让整个国家蒙羞。而知名穆斯林体育明星的事迹，以及他们所塑造的积极形象，可以被视为一剂良药。

尤努斯·鲁纳特(Yunus Lunat)是一名劳动法、体育和平等顾问，曾担任足球协会种族平等咨询小组主席。作为利物浦的球迷，他是评价像萨拉赫这样的球员所能带来的文化影响的理想人选。

“在当前的环境下，对移民，尤其是穆斯林的关注是巨大的，”他告诉够力足球。

“还记得两三年前在安菲尔德，两个穆斯林在看台上祈祷，有人在推特上发了一张照片，说这很让人不舒服。然而，我们现在看到了什么？萨拉赫在每次进球后都这样做，每个人都很喜欢。”

他指出安菲尔德的多信仰室，在比赛日开放，现在看到“惊人的流量”作为球迷心态转变的证据。

“我在安菲尔德看到越来越多的穆斯林男女，他们乐于出席，乐于展示自己。”他说。

“从传闻中，我知道我的一个孩子，他的妈妈戴着面纱，她一直在安菲尔德观看比赛。这是一件大事，让他们有信心去做。我认为这很有意义，毫无疑问，像萨拉赫和马尼这样的球员在场上和场外的表现都有很大的不同。

利物浦市市长史蒂夫•罗瑟拉姆(Steve Rotheram)将萨拉赫对默西塞德郡的影响比作上世纪80年代末约翰•巴恩斯(John Barnes)对默西塞德郡的影响，他表示，“萨拉赫的遗产将更多地体现在球场外发生的事情上。”

他说:“一个人能打破伊斯兰恐惧症，绝对是非凡的成就。他打破了障碍。”

然而巴恩斯本人对此并不信服。在种族、宗教和其他平等问题上，这位前红军边锋是一位睿智、深思熟虑的评论员。他对足球能够、或者应该为在全国或全球范围内改变人们的态度负责的说法表示不满。

“瞧，萨拉赫和马尼对改变穆斯林的看法无能为力。”他告诉记者，“他们可以改变人们对为利物浦效力的超级穆斯林的看法，但是普通的穆斯林走在街上呢？这是不对的。”

“我也一样。我无法改变人们对普通黑人的看法，我所能做的就是让人们接受一个为他们的球队效力的黑人巨星。”

“因为我为利物浦效力，人们比30年前更能接受黑人吗?没有，他们并不是这样。但我们喜欢这个想法，当有一个超级巨星存在的时候，它会改变一切。”

“看看奥巴马。美国黑人的情况是否因为奥巴马是总统而改变？并没有。整个想法都是无稽之谈。”

“除非我们接受黑人和穆斯林的平等，否则情况不会改变。”

巴恩斯补充说:“我用足球来‘改变的观念’是——如果萨拉赫是一个糟糕的球员，这又会发生什么？又或者是马内？如果他们是优秀的球员，那就太棒了，但是让我们看看如果他们五年内没有再进一球，人们会怎么看他。到那时，对穆斯林的看法会改变吗？”

“人们崇拜足球运动员的能力，但不要指望他们能改变世界。如果你想树立榜样，那就看看你的父母。不要指望保罗•加斯科尼、约翰•巴恩斯或莫•萨拉赫，然后把你的所作所为归咎于他们。”

“作为人类，你有责任。其他人可能会有不同的看法，但我不认为足球运动员、演员、拳击手或歌手应该被视为引领世界道德指南的人，如果他们不这样做，那就是我们的孩子失败的地方。

“除非我们改变社会，足球是不会带来改变的。许多人认为足球可以改变很多事情，可以击败社会的存在价值。这不可能，社会必须成为变革的领导者和推动者。”

“改变的压力应该来自社会，而不是足球或足球运动员。亦或者演员，歌手，说唱歌手，运动员。改变世界并不取决于他们。”

离安菲尔德大约一英里的地方，肯辛顿、埃弗顿、费尔菲尔德和图布鲁克的交界处，有一块标语牌骄傲地宣布这里是英国历史上第一座清真寺。

阿卜杜拉·奎利姆清真寺于1887年向公众开放，由当地律师兼卫理公会传教士威廉·亨利·奎利姆(William Henry Quilliam)建造。奎利姆在31岁访问摩洛哥后皈依伊斯兰教，并在此过程中化名阿卜杜拉(Abdullah)。

2014年4月，阿卜杜拉·奎利姆清真寺(Abdullah Quilliam)在建成100年后重新开放，成为一座功能齐全的清真寺。四年后，它完全出于另一个原因打开了自己的大门。

足球。世界杯。埃及。萨拉赫。

这个想法来自当地一个名为“粉丝支持食品银行”的活动，旨在解决默西塞德郡的饥饿和贫困问题。它的口号是“饥饿不穿俱乐部的颜色”，这是一种将利物浦、埃弗顿、特兰米尔和其他球队的球迷聚集在一起的简洁方式。最近，它的关注范围扩大了——现在转变为寻求解决宗教和文化歧视问题。

利物浦球迷伊恩•伯恩(Ian Byrne)表示:“我们意识到足球的力量，以及我们如何利用社区让人们走到一起。”

“我们一直在与当地学校接触，当然离安菲尔德不远就是阿卜杜拉·奎利姆清真寺，所以让他们参与进来，打破这些障碍，似乎是一件很自然的事情。”

拜恩说，最初的想法是在清真寺举办一个食品银行募捐活动。但在今年6月，按照安排，阿卜杜拉·奎利姆清真寺的大门将保持开放，各种信仰、肤色和背景的球迷都被鼓励带上食物进行捐赠，然后留下来观看晚上的世界杯比赛。

他们放映的第一场比赛是埃及对阵俄罗斯，萨拉赫是那场比赛的明星。

“这是一件大事，世界杯上一直围绕着关于萨拉赫的兴奋话题。”伯恩说，“我们想用足球为当地社区揭开清真寺的神秘面纱，打开大门，让人们看到真实情况。”

“传统上，你会去酒吧看比赛，不是吗？但这疏远了穆斯林社区，将他们排除在一起观看足球比赛的社区氛围之外。”

“我们知道这个世界是怎样的。如果你听错了人，读错了报纸，你会认为在清真寺的门后面有各种各样值得怀疑的事情。事实并非如此，我们能在世界杯期间证明这一点是件好事。人们可以进入其中形成自己的观点。”

“我们举办晚会，人们带来食物，我们做了大量的收集工作。现场有120多人，其中一半以前从未去过清真寺。他们参观了一下，理解了祈祷词，然后我们看了足球比赛。这是一次美妙的经历，我知道这对我们社区的许多人产生了巨大的积极影响。”

伯恩补充道:“这种多样性存在于这座城市的DNA中。我们是一个大熔炉，一直都是，所以继续尽我们所能是非常重要的。把足球作为社区整合的工具确实有效。”

“人们可能很懒，听右翼分子没完没了的叽叽喳喳，听他们宣扬的分裂和不信任。我们的目的是表明社会是团结的，它不是关于不同种族、肤色、性取向、宗教，它只是和人类本身有关。”

“对我们来说，萨拉赫不是穆斯林，他是我们的11号人物。但他所做的是让人们注意到这一切。世界上最好的球员之一正在做着这一切，代表穆斯林的信仰，这将产生巨大的影响。”

“我知道这给了穆斯林社区很多自豪感。它以一种积极的方式展示了他们的宗教，而不是其他地方想要的方式。”

据估计，利物浦约有2.5万名穆斯林，在5月欧冠决赛前夕，据报道，该市清真寺的参观人数，尤其是年轻人的参观人数，已升至创纪录水平。在一个足球狂热的城市，这应该不足为奇。”

阿卜杜拉·库利亚姆清真寺的主席加利布·汗(Galib Khan)说:“这在很大程度上是萨拉赫的功劳。”

“我们都为他感到骄傲。它给我们的生活带来了乐趣。它给比赛和人们带来了有关伊斯兰教的积极形象。我认为萨拉赫给了我们一份我们不会忘记的礼物。”

那么，未来又会怎样呢？巴恩斯的担心，穆斯林人物的广泛“被接受程度”取决于他们在足球场上的成功吗？

在一个宽容、耐心和同理心日益短缺的世界里，像萨拉赫这样的人真的能促使人们改变态度吗？

尤努斯·鲁纳特相信他们可以，尽管他敦促各俱乐部，尤其是利物浦，头帮助解决伊斯兰恐惧症等问题。

他说:“足球可以轻松应对种族歧视和恐同症，但我还没有看到很多俱乐部鼓励穆斯林球员站出来反对恐伊斯兰症。我们已经有了Kick it Out活动，Rainbow Laces活动。对我来说，下一个障碍，如果你愿意，就是伊斯兰恐惧症。”

“在目前的环境下，让高曝光人群支持这样的活动将大大有助于支持这些活动的展开。”

“当一名球员在清真寺被拍照时，这种宣传就会像病毒一样传播开来。有时我认为俱乐部害怕支持这一点，或者害怕将自己与宗教问题联系在一起。”

“我认为这是对更广泛的社会的恐惧，是对其他支持者中潜在问题的恐惧。我们在七八十年代的黑人球员身上看到了这一点，当时没有多少人敢迈出这勇敢的一步。”

“我在英足总的时候和一些团体有过密切的合作，比如Kick it Out，我们有过交谈。但最终，需要得到俱乐部的背书和员工的认可。”

他提出了一个想法。

“我建议利物浦在他们的电视频道上做一些关于少数民族支持俱乐部的事情。”他说。

“我甚至主动提出帮他们做这件事，甚至可能是每月一次。”

“这是一个完美的故事，它的历史，它的成长和它的未来。这并不一定从穆斯林开始，而是可能从（亚洲）支持者、爱尔兰支持者或美国人开始，现在是穆斯林社区。这是一个很好的故事。”

有人怀疑，如果尤努斯的想法在未来得以实现，那么穆罕默德·萨拉赫的某个形象将在其中占据显著位置。

利物浦的埃及之王不仅仅在安菲尔德路的球场上展示了他的风采。