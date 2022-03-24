萨拉哈还是马内？葡萄牙还是意大利？世预赛附加赛表明为什么扩军是必要的

距离2022年世界杯开幕只有不到8个月的时间，赛事已经开始成形。

这次的国际比赛日将有五场非洲地区的世预赛附加赛，欧洲的大部分世预赛最终阶段，以及亚洲和南美世预赛的最后一轮。

然而，在这个阶段，最引人注目的不是谁将晋级，而是谁将错过。

例如，在非洲，马内的塞内加尔将与萨拉赫的埃及争夺一个参赛资格——这意味着两人中的一人肯定不会出现在足坛最大的赛事中。

我们还将失去至少另外两个伟大的国家，喀麦隆将面对阿尔及利亚，而加纳将对阵尼日利亚。

在欧洲的附加赛中也有类似的情况，最近的两届欧洲冠军，意大利和葡萄牙，都被抽到了同一个世预赛附加赛小组。

因此，球迷有一个艰难的选择：支持曼奇尼的意大利，他们在2020年欧洲杯上以其充满攻击性的比赛让中立球迷感到兴奋；或者支持葡萄牙传奇球星C罗，他37岁了，可能不会再有机会为世界杯添彩。

在卡塔尔，你只能拥有其中一个，而不是两者都拥有。

然后，你甚至可能最终两者都没有，因为土耳其和北马其顿——他们被抽中在附加赛半决赛分别对阵葡萄牙和意大利——有能力爆冷。

与此同时，南美大陆的竞争同样激烈，厄瓜多尔、乌拉圭、秘鲁、智利和哥伦比亚都在竞争最后两个出线名额和一个附加赛名额。

获得附加赛名额的南美球队将迎战一支来自亚足联的球队，很可能是日本货澳大利亚。

不管最终是什么样的组合——这涵盖了从乌拉圭vs日本到哥伦比亚vs澳大利亚——总会有充满激情的球迷感到失望，而世界杯也会少了很多色彩。

所有这一切的关键是，目前的世界杯资格赛名额分配正在剥夺本应成为赛事主要卖点之一的东西——来自足球世界各个角落的所有最伟大的人才的集合。

而这只会加强支持近期足球史上最有争议的提案之一的论点：世界杯扩军。

虽然增加更多参赛球队——或每两年举行一次赛事——的想法是许多行业人士反感的，从负担过重的球员到已经感到审美疲劳的球迷，但许多伟大的球队错过了世界杯的问题——正如目前的附加赛情况所表明的那样——将通过改变赛事形式来补救。

事实上，将在北美三国举行的2026年世界杯将有48支参赛球队，这意味着欧洲会有16支参赛队伍——比2022年的13支参赛队伍更多。

这种扩张在欧洲足球内部并非普遍受欢迎。

前德国国脚、拜仁慕尼黑主席和欧洲俱乐部协会负责人鲁梅尼格说道："国际足联只考虑政治而不是体育方面的原因，我无法理解为什么一个在各方面都被证明是成功的32支球队的赛制要被改变。"

与此同时，西甲主席特巴斯甚至威胁要上法庭，挑战国际足联的决定。

然而，如果2022年的世界杯被扩大到48支球队，意大利和葡萄牙很可能已经赢得了参赛资格。

国际足联主席因凡蒂诺曾在一个阶段探讨过2022年扩军的想法，但在一项可行性研究中发现，这需要其他国家与卡塔尔一起帮助举办扩军后的赛事，因此这个决议被排除了。

然而，扩大到48支球队仍然不足以代表欧洲和南美等传统足球强国以外的国家——这就是为什么人们支持每两年举行一次世界杯，特别是在非洲。

非洲足联在2026年将有9个名额，但非洲大陆有54个成员国，这意味着只有17%的国家队将获得参赛资格——与亚足联（46个国家选出8支出线球队）和中北美加勒比地区足联的比例完全相同，后者将在35支球队中赛出6支出线球队。

与欧足联55个国家16个名额（29%）和南美的10个国家6个名额（60%）相比，非洲足联对更多世界杯的要求，以及由此带来的财政增长，变得更容易理解。

"非洲足联欢迎国际足联大会决定对每两年举办一次男足和女足世界杯进行可行性研究，"非洲大陆当局去年11月的一项决议指出。

"如果国际足联的研究结论是可行的，非洲足联将完全支持每两年举办一次男足和女足世界杯。"

对于许多球迷来说，很难想象每两年举行一次世界杯的足球格局——但更难以忍受的是没有C罗和萨拉赫参与的世界杯，而目前来看，这很可能发生。

如果扩大世界杯参赛阵容或更频繁地举办世界杯是确保最好的球员出现在这项运动的方式，那么国际足联的这些计划可能还是有意义的。