萨巴莱塔：冬窗赶紧结束 阿瑙的情况致气氛糟糕

整个一月份，关于这位俱乐部球星的未来以及球队的状态的猜测都很猖獗。

西汉姆联右后卫萨巴莱塔承认关于阿诺托维奇在俱乐部未来的猜测制造了一种“糟糕的气氛”。

阿诺托维奇一直与寻求更高的工资而转会到中国球队的传闻联系在一起，但是奥地利人在上周结束了所有的谣言，宣布他打算在签署新合同之前留在伦敦体育场。

这名前锋错过了最近在英超对阵伯恩茅斯的比赛和足总杯对阵温布尔登的比赛。

萨巴莱塔认为对阿诺托维奇去留的猜测导致西汉姆联在连续三场失利后士气低落。

萨巴莱塔告诉天空体育:“老实说，我认为场外的很多情况都造成了一些不好的气氛。”

“我不是说这是唯一的事情——因为我们输了两场联赛。我记得在12月的时候我们踢了几场不错的比赛，你可以看到西汉姆作为一个团队在比赛。”

“然后到了1月份，场上场外就变得都艰难，唯一的好事情就是战胜了阿森纳。”

“但现实是，如果你想成为一支更好的球队，处于更好的位置，那么你不可能从击败阿森纳，然后到在足总杯上输给两支中游球队和一支较小的球队。”

佩莱格里尼的球队最近状态不佳，阿诺托维奇在球队0：3输给狼队的比赛上恢复首发了，但在比赛的第77分钟一瘸一拐地走下了场。

阿根廷后卫萨巴莱塔现在只是想转会窗口赶紧结束，这样每个人都可以专注于手头的任务，因为他们正在追逐一个欧联杯的席位。

他补充说:“我等不及2月1日的到来，所有人都将再次回归，我们需要所有人再次做出承诺。”

“我知道一月对于俱乐部来说是一个艰难的月份，因为你会对你最好的球员产生很大的兴趣。但是阿尼缺席了两场比赛，他一直是我们球队的主力。”

“当你发现球队周围有这么多的猜测，球员们离开，或者一些新人来到，这会让更衣室的气氛分散一点注意力，这对主教练来说也很难。”