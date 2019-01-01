萨尼亚抨击球队运作：混乱不稳定 好像马戏团

前法国国脚后卫说俱乐部需要任命一名好的教练来恢复酋长球场的稳定和信心。

萨尼亚声称阿森纳在与曼城的英超比赛前的运作就像马戏团一样。

这位前法国右后卫在2007年到2014年间为枪手出场超过200次，之后转会去了曼城。

他对俱乐部目前的运作有着强烈的看法，球队目前处于混乱的状态，他们在英超联赛中排名第九，离冠军联赛还有7分的差距，离降级区也只有7分的差距。

阿森纳目前正在寻找新教练，他结婚在11月底解雇了埃梅里，而临时教练永贝里也没有产生积极的影响，在对阵诺维奇和布莱顿的英超联赛中只拿到了一分。

他告诉天空体育:“在俱乐部就像一个马戏团，你不知道谁会离开，谁在做决定。看起来球员们缺乏信心。你不能责怪他们，因为他们不知道谁将成为下一任的主教练。”

“这对俱乐部来说是个棘手的情况。”

这位36岁的球员，在加盟美职联的蒙特利尔冲击队后不久前刚挂靴。他不认为这是一个容易解决的问题。

“首先他们需要找到一个好的教练和俱乐部的稳定性，”他说。“因为在过去的几年里，他们总是在赛季结束后会有球员离开，而且他们已经很久没有留下同样的球员了。”

“你仍然拥有厄齐尔和尼古拉斯·佩佩这样伟大的球员，甚至还有后防线。”

“我认为这更像是后卫们缺乏信心的表现。”

曼城助理教练阿尔特塔已经成为枪手新教练的热门人选，而失业的卡洛·安切洛蒂和尼斯主教练帕特里克·维埃拉也被认为是可能的人选。

安切洛蒂是前海布名宿佩蒂特的最佳选择，后者说他相信俱乐部需要一个有经验的胜利者来让自己重新回到积名榜上的上游，并为重要奖杯做准备。