萨尔：马内就像我的大哥哥 他给的建议我都会做
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沃特福德边锋伊斯梅拉·萨尔说利物浦球星萨迪奥·马内帮助他在离开雷恩后适应了英超的生活。
周六，萨尔所在的沃特福德将对阵利物浦，两名塞内加尔队友将在安菲尔德重聚。
在这个赛季的英超联赛中，马内的球队比萨尔的表现要好得多，红军排在第一，沃特福德排在最后。
萨尔在沃特福德度过了一段调整期，自从从法甲转会后，他在9场英超联赛中打进1球。
但是这位21岁的球员说他从法国到英格兰的转变变得更容易了，因为他认为马内就像一个哥哥。
“萨迪奥一直在跟我说话。他建议我‘做这个，做那个’。他是我的大哥。当我到达的时候，他发信息说欢迎来到英超，欢迎来到英格兰，我们在国家队的时候也会交谈。”
“他给我一些建议，我试着去执行和落实。他说：‘如果你踢不上球，保持冷静，坚持下去，做好你的工作，一切都会好的。’所以我试着做同样的事情。如果我没比赛，没问题。我第二天照常工作。”
萨尔承认，一开始他在沃特福德的日子并不容易，因为他在阵容中并不稳定，但最近他连续三次在联赛中首发，包括他在英超的第一个进球，这让他很受鼓舞。
“这是不同的。前两个月对我来说很困难，因为我没有参加比赛。现在我开始踢一些比赛了，我希望从现在开始就能这样。”
萨尔意识到他的球队周六在安菲尔德面对的是一项艰巨的任务，但是他说大黄蜂在默西塞德不只是观众。
“我认为这场比赛会和其他比赛一样。我们要去工作了。我们要去那里战斗。我们去那里不只是为了看萨迪奥的比赛，我们也必须去比赛。”
“我必须表明我理解他给我的建议。比赛结束时，他可以给我更多的提示。”