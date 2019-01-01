萨尔：马内就像我的大哥哥 他给的建议我都会做

这位21岁的球员感谢他的塞内加尔队友帮助他完成了从法国到英格兰的转变。

沃特福德边锋伊斯梅拉·萨尔说利物浦球星萨迪奥·马内帮助他在离开雷恩后适应了英超的生活。

周六，萨尔所在的沃特福德将对阵利物浦，两名塞内加尔队友将在安菲尔德重聚。

在这个赛季的英超联赛中，马内的球队比萨尔的表现要好得多，红军排在第一，沃特福德排在最后。

萨尔在沃特福德度过了一段调整期，自从从法甲转会后，他在9场英超联赛中打进1球。

但是这位21岁的球员说他从法国到英格兰的转变变得更容易了，因为他认为马内就像一个哥哥。

“萨迪奥一直在跟我说话。他建议我‘做这个，做那个’。他是我的大哥。当我到达的时候，他发信息说欢迎来到英超，欢迎来到英格兰，我们在国家队的时候也会交谈。”

“他给我一些建议，我试着去执行和落实。他说：‘如果你踢不上球，保持冷静，坚持下去，做好你的工作，一切都会好的。’所以我试着做同样的事情。如果我没比赛，没问题。我第二天照常工作。”

萨尔承认，一开始他在沃特福德的日子并不容易，因为他在阵容中并不稳定，但最近他连续三次在联赛中首发，包括他在英超的第一个进球，这让他很受鼓舞。

“这是不同的。前两个月对我来说很困难，因为我没有参加比赛。现在我开始踢一些比赛了，我希望从现在开始就能这样。”

萨尔意识到他的球队周六在安菲尔德面对的是一项艰巨的任务，但是他说大黄蜂在默西塞德不只是观众。

“我认为这场比赛会和其他比赛一样。我们要去工作了。我们要去那里战斗。我们去那里不只是为了看萨迪奥的比赛，我们也必须去比赛。”

“我必须表明我理解他给我的建议。比赛结束时，他可以给我更多的提示。”