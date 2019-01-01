萨尔加多：约维奇需要时间 皇马签他必有原因

这名塞尔维亚前锋得到了俱乐部传奇的支持，萨尔加多相信他终会在白衣军团展现自己的实力。

前皇家马德里队后卫米歇尔·萨尔加多坚称卢卡·约维奇是一名“出色的前锋”，他需要时间来适应西甲豪门。

据报道，约维奇以6000万欧元(5200万英镑/ 6600万美元)的价格从德甲球队法兰克福转会至皇家马德里，目前他仍在为自己的首个进球而努力。

萨尔加多在皇马效力的时候赢得了四次西甲冠军和两次欧冠冠军，他相信如果给约维奇时间，他可以在俱乐部发光发亮。

“他是个年轻球员。如果皇马签下他，那一定是有原因的。他在法兰克福是一名出色的球员，有很多进球，进攻质量也很好，”萨尔加多告诉Omnisport：“众所周知，皇马需要一个‘9号’，一个前锋。本泽马是一个不同的“9号”，一个不止于射门的全面前锋。约维奇还需要学习，他是一个年轻的球员，皇马是一支压力很大的球队。他需要时间。他有时间，我们知道他是一个出色的前锋。”

齐达内在他的第二次执教中受到了批评，尤其是在俱乐部在欧冠0-3输给巴黎圣日耳曼之后。

“在皇马总是有批评的声音。一个靠胜利说话的俱乐部，一个巨型的俱乐部。”萨尔加多说：“压力很大。但是我认为最近的两场比赛让球队冷静了下来。

“齐达内值得我们所有人的尊敬，他已经连续三次赢得了欧冠。这是历史上没有人能做到的事情，从去年开始，他在困难的情况下来到马德里。赛季刚刚开始，他们就爬上了第一的位置。我们必须让他们发挥作用。我了解皇家马德里，我在那里踢过11年。我知道这是怎么回事，重要的是教练和球员在这样的时刻保持冷静。就像我说的，成为领导者会给团队带来平静，从现在开始团队会成长很多。齐达内值得我们球迷的信任。我认为他做得很好。”