萨尔：仍对自己加盟切尔西感到震惊 我会为球队做到最好

2020年夏天，这位22岁的后卫吸引到了众多球队的关注，但最终转会切尔西还是让人震惊。

马朗-萨尔承认他仍然为自己是一名切尔西球员而感到“惊讶”，但他决心在蓝军留下了自己的印记。

去年夏天，各支球队对这位前途无量的后卫的兴趣稳步增长，来自欧洲各地的俱乐部纷纷向他抛出了橄榄枝。

切尔西最终签下了这名球员，并将他外租到波尔图，而萨尔承认自己也没有想到他会加盟切尔西。

他告诉俱乐部官网：“我当时自己在i训练，在家训练，只是等待机会出现。”

“由于法甲停摆，我将近六个月没有踢比赛，而当我的经纪人说我有机会去切尔西踢球时，我又开心又意外。对我来说，这是一个很好的机会，经纪人和我说切尔西会先将我外租一个赛季，我认为这是一个好主意。”

“我当时已经很久没有踢比赛，我需要找回节奏并累积经验，以更强的姿态归来并准备为切尔西登场。”

萨尔目前仍未为切尔西一线队完成首秀，上赛季他为波尔图出场19次，期间还获得了欧冠经验。

谈及自己的雄心，萨尔说道：“来到切尔西我很高兴，我们工作非常努力，成果也很好，所以我很开心，我很享受在这里的日子。”

“我和主教练稍微谈过，他知道我会说法语，所以我们一直有在交谈。我在这里感觉很好，每个人都对我很好，我可以感觉到球队的每一个人都充满野心。”

“他们都想要工作，球队希望我们每天都做到最好，这很棒，因为我也是这么想的。我真的希望每天努力工作，并尝试在各个方面有所提高。”

“我希望加入球队并帮助球队达到最高的境界。上赛季切尔西是欧冠冠军，而我将帮助球队留在这个位置，把自己所有的活力和能力都献给球队。我知道切尔西很有野心，我也是，所以这是天作之合。”