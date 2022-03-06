萨哈：鲁尼能在教练岗位上成功 C罗还在英超不令我意外

曼联旧将路易斯-萨哈认为，鲁尼未来可以在主帅生涯中取得伟大成就。

鲁尼现在正在德比郡执教，期间他不得不面对许多场外问题，例如俱乐部陷入财政困难被严重扣分。

但鲁尼很好地应对了这些危机，并因此获得了许多表扬，而萨哈认为鲁尼和弗格森爵士有一个共同点。

他告诉《镜报》：“德比郡的工作很艰难，但鲁尼是个因骨头。我不了解鲁尼执教的能力，但我看到了他的投入度和管理能力。”

“我看了他的一些采访，还有他在场边的肢体语言非常有激情。他也很有同理心，这很重要。”

“这允许你真正看到一个球员的弱点和强项，然后你能够决定如何提供帮助。如果没有同理心，你只会要求别人做你想要他做的事，你不会前进。”

“这就是弗格森爵士的一个主要能力，因此我认为鲁尼会在教练岗位上取得成功。我认为他将能够以主帅身份成就一份伟业。”

“无意冒犯德比郡，但我认为鲁尼应该去更好的平台工作了，我认为他会展现出自己的能力，因为他非常聪明，也非常专注。”

萨哈还表扬了另一位前队友C罗，他说道：“尽管C罗已经37岁了，但我对他仍在最顶级赛事中征战并不意外。无论在什么情况下，他仍然会是在90分钟后继续追着球跑的那个人，即使球已经要出界了。”

“他想要进球，想要一直参与到比赛中，他是一个模范。他的数据已经说明了一切，能和他一起踢球，并作为球迷看到他打进那么多球，是我的荣幸。”

“我不认为我们会再次见到一个像C罗这样的额球员，他是一个了不起的职业球员，我希望很多曼联球员可以学习他。”