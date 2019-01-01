萨哈：曼联前锋还年轻 需要一个有经验的射手

红魔目前在门前缺乏一份冷静，根据前老特拉福德的前锋认为只有一个解决办法。

根据前曼联前锋路易斯·萨哈的说法，索尔斯克亚需要有人在稳定的基础上承担曼联的进球重担，他建议马夏尔和拉什福德提高他们的产量。

曼联本赛季在英超总共只有16个进球，比同城对手曼城少19个，后者目前拥有英超最多的进球。拉什福德目前是曼联的头号射手，12次出场进了6个球，但他经常因为浪费机会而饱受批评。

马夏尔在伤愈复出后回到中锋首发位置，周日3-1战胜布莱顿的比赛中，索尔斯克亚的锋线天赋得到了充分的发挥，但是萨哈仍然认为他的老东家缺少火力。

“曼联的前锋还很年轻。也许他们需要一些经验丰富的前锋的指导。现在的球队看起来需要一个有经验的射手，他要专注于得分，他要能多进10个球，他要像范尼斯特鲁伊那样专注于进球。他们现在需要拉什福德和马夏尔这么做。”

18岁的梅森·格林伍德本赛季进入一线队，他在四场杯赛中打进三球，但他仍然在寻找他在英超的第一个进球。

萨哈认为英格兰前锋在这么小的年龄就被要求承担太多的责任，他认为在老特拉福德在进攻三区没有足够的竞争力。

“也许他早到了六个月或一年，这对他不公平。”他说：“他不可能是像曼联这样的大俱乐部里唯一的威胁。我不得不与索尔斯克亚、范尼、C·罗纳尔多和鲁尼竞争。格林伍德正在向两个年轻人学习，而不是两个有经验的球员。”

萨哈继续暗示曼联仍然没有明确的计划，这影响了年轻天才在索尔斯克亚阵容中的发展。

“曼联的前锋很有天赋，也很有信心，但是有时候你会觉得他们缺乏关于他们应该怎么做的教育，”他补充道：“现在的比赛计划还没有一个像我踢球时一样清晰的定义。也许来的教练们扰乱了俱乐部的信心和身份。当你觉得这个地方不稳定时，你就会怀疑自己。”