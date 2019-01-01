萨哈：曼联会很快起色 但无法复制弗格森的荣耀

这位前射手认为在老特拉福德再次享有一段平静时期的机会很小，但是索尔斯克亚是这份工作的合适人选。

据前曼联前锋萨哈表示，曼联也许迟早会找到通往成功之路，但他们永远无法重现弗格森爵士统治时期的辉煌。

红魔本赛季以32分落后于英超冠军和竞争对手曼城，而穆里尼奥在去年12月的时候也被解雇了。

索尔斯克亚在最初以临时主帅的身份执掌帅位，在他带领曼联回到充满希望的状态后——包括在冠军联赛逆转战胜巴黎圣日耳曼之后，他被任命为正式主教练。

然而，挪威人没能阻止又一次的赛季末的低迷，在失去以前四名完赛的机会之后，俱乐部将被迫在下个赛季参加欧联杯的赛事。

尽管弗格森和索尔斯克亚之间的三名主教练——大卫·莫耶斯、路易斯·范加尔和穆里尼奥——在他们执教期间都捧起过一些奖杯，但是英超和欧洲赛场上的荣誉都与他们无缘。

现在，随着整个休赛期重建工作的展开，前法国国脚萨哈说，他相信他们现在的主教练能够扭转时局，但是想要回到像弗格森时代那的梦想已经永远成为过去。

“我完全相信他们会有起色的，但你需要明白，在足球中你可能会复制它，但永远不会是一模一样的。”他在《镜报》上说。

“惊喜的元素消失了，因为你认为，‘好吧，我们应该这么做’。它是一份工作。”

“曼联有球迷的支持，他们将永远在那里，所以我们所需要的就是努力工作——回归基础。过去几年很痛苦，但我相信奥莱和他在俱乐部的工作人员将会提供一个很好的基石。”

萨哈曾在2004年至2008年间为俱乐部效力，三次随队获得过英超冠军，并在2008年获得欧冠冠军。

曼联下个月将开始他们的季前准备，首先，他们将前往澳大利亚的奥普图斯球场与澳超球队珀斯光荣队以及国内联赛的老对手利兹联队对战。