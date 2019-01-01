萨哈：拉什福德可以成为曼联队史最伟大的射手

一名前红魔球员支持这名英格兰国脚进入老特拉福德的名人堂，因为他有“独自赢得比赛”的能力。

马库斯·拉什福德“具备成为曼联历史上最伟大的前锋之一的所有素质”，路易斯·萨哈如是说。

拉什福德目前正享受着他效力曼联以来最多产的一个赛季，迄今为止，他在各项赛事中出场20次，攻入12球。

这位22岁的球员在他最近的13场俱乐部和国家队比赛中打进了12球，这为他的比赛增添了前些年所缺乏的冷静优势。

拉什福德最近的梅开二度帮助曼联在老特拉福德以2-1战胜热刺，周日，他们还将与曼城进行一场德比赛。

红魔目前在英超积分榜上已上升到第六位，与排名第四的切尔西只差8分，他们最近的一场胜利被视为通往冠军联赛席位的潜在跳板。

拉什福德在2019- 2020赛季里对曼联的贡献给萨哈留下了深刻的印象，他相信如果索尔斯克亚能够引进一些新球员来“帮助他成为一名更好的球员”，这位年轻的前锋将会成为俱乐部的传奇。

“马库斯拥有成为曼联历史上最伟大的前锋之一的所有品质，唯一阻碍他前进的是球队缺乏竞争，”萨哈告诉Bwin。

“这个男孩拥有一切。他的速度非常快，他的控球能力非常好，他是不可预测的，他像所有伟大的前锋一样凭直觉踢球，他可以凭自己的力量赢得比赛。”

“他有那种曼联著名的驱动力。他已经在国际水平上有了令人难以置信的表现。”

“他周围缺乏竞争对他自己的发展将是一个问题，最终，这将激励他，推动他成为一个更好的球员。”

“但是对于像他这样的人，即使没有竞争，他也有足够的能力取得伟大的成就，现在他的状态是一个赛季能进30个球。”

本周末在伊蒂哈德球场，拉什福德很可能会在索尔斯克亚的首发阵容中占有一席之地，曼联将在那里努力缩小与本土对手在顶级联赛中的11分的差距。

在他们最近一次的联赛遭遇之后，红魔将会在12月12日在主场与欧联杯小组赛的对手进行最后一场比赛。

索尔斯克亚还将为在三天后埃弗顿在老特拉福德的比赛做准备，然后在下周三的联赛杯四分之一决赛对阵科尔切斯特。